Angelini Industries chiude il 2023 con ricavi record: 2,1 miliardi di euro

Il bilancio consolidato 2023 di Angelini Industries, approvato dall’Assemblea dei soci il 28 giugno scorso a Roma, si è chiuso con i ricavi più alti di sempre: 2,1 miliardi di euro, segnando un incremento del 7,6% rispetto al 2022. L’Ebitda ha raggiunto i 303,7 milioni di euro, con una crescita del 19,2%, mentre l’utile netto si è attestato a 98,3 milioni di euro, in aumento del 22,8%.

Il gruppo italiano, che opera in 21 paesi e conta circa 5.800 dipendenti, è attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo. Il CEO Sergio Marullo di Condojanni ha commentato: ‘Fondamentali gli investimenti in innovazione e ricerca, strategiche le acquisizioni nel Pharma e nella Tecnologia Industriale. Focus sulla crescita anche in futuro’.

La posizione finanziaria netta del gruppo è positiva, pari a 689 milioni di euro, con un incremento dell’8,3% rispetto all’esercizio precedente, consolidando ulteriormente la sua solidità finanziaria. La PFN include 395 milioni di crediti finanziari verso la controllante Angelini Finanziaria Spa derivanti dal cash pooling.