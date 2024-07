Google e Alphabet sotto indagine dell’Antitrust per il consenso ai dati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine nei confronti di Google e della sua società madre Alphabet riguardo alle modalità con cui viene richiesto agli utenti di acconsentire al trattamento dei dati personali.

Secondo quanto comunicato dall’Autorità, la richiesta di consenso potrebbe non fornire informazioni sufficientemente chiare e precise sugli effetti reali dell’autorizzazione concessa da parte degli utenti. In particolare, vi sarebbero problematiche relative all’uso combinato e incrociato dei dati tra i vari servizi offerti da Google e alla possibilità per gli utenti di limitare il consenso a specifici servizi.

L’Autorità ha inoltre evidenziato che Google potrebbe utilizzare tecniche di presentazione della richiesta di consenso e meccanismi di raccolta che influenzano la libertà di scelta del consumatore medio. In questo modo, gli utenti potrebbero essere indotti a prendere decisioni che normalmente non avrebbero adottato, accettando l’uso combinato dei loro dati personali tra i diversi servizi di Google.