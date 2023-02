Amazon (+1,7%) conclude l’acquisizione di One Medical per $3,49 miliardi

Amazon ha concluso oggi un accordo del valore di 3,49 miliardi di dollari per l’acquisizione di One Medical, dopo che la US Federal Trade Commission non ha espresso nessun parere contrario all’acquisizione proposta lo scorso luglio dal big dell’e-commerce.

One Medical è una società specializzata nel settore della telemedicina, infatti, dalla sua app è possibile accedere a consulenze mediche da remoto, oltre che a prenotare appuntamenti in più di 200 centri specializzati.

Quello concluso oggi è l’accordo più grande fino ad oggi di Amazon nel settore dell’industria sanitaria. Amazon è da tempo che ha l’ambizione di espandersi nel campo dell’assistenza sanitaria.

Al momento, le altre società nel campo dell’healthcare di Amazon includono Amazon Pharmacy, sviluppato dalle risorse della startup farmaceutica PillPack acquisita nel 2018, e Amazon Clinic, un servizio di riferimento che indirizza i pazienti ai medici partner per consultazioni via chat per il trattamento di malattie comuni.

Infine, Amazon ha dichiarato che in seguito all’acquisizione avrebbe offerto abbonamenti scontati di One Medical per un periodo di tempo limitato, offrendo così ai nuovi clienti il pacchetto per il primo anno a $ 144, in calo rispetto al prezzo normale di $ 199.

Intanto, a Wall Street il titolo Amazon si trova al momento in rialzo dell’1,7% trovandosi così a quota 96,2 dollari ad azione