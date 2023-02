Futures Wall Street in frazionale rialzo dopo il sell-off di ieri

I futures sugli indici americani puntano verso un’apertura in lieve rialzo per Wall Street, reduce dalla peggior performance giornaliera da inizio anno.

Ieri l’S&P500 ha chiuso a -2%, il Dow Jones a -2,1% e il Nasdaq a -2,5%, frenati dall’aggiustamento al rialzo delle aspettative sui tassi di interesse, oltre che dalle previsioni deboli dei colossi del retail Walmart e Home Depot.

Gli ultimi dati macro hanno dipinto un quadro solido e molti membri della Fed ritengono opportuno che la banca centrale continui ad alzare il costo del denaro per contrastare l’inflazione ostinatamente elevata e distante dal target del 2%.

Da ultimo, il presidente della Fed Bank di St. Louis, James Bullard, ha affermato che l’economia statunitense si sta dimostrando più resiliente del previsto e ha ripetuto il suo appello ad alzare i tassi fino al 5,375%.

Tale scenario ha messo sotto pressione i rendimenti obbligazionari, spingendo il biennale sui massimi da novembre in area 4,7% e il decennale oltre il 3,9%.

Gli operatori attendono dunque le minute della Fed in uscita questa sera per capire quanti membri siano a favore di strette più marcate e per eventuali spunti sull’outlook di politica monetaria.