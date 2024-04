Amadeus entra a far parte della squadra Warner Bros. Discovery

18/04/2024 12:08

Norges Bank Investment si schiera a favore della lista del cda di Tim che conferma Pietro Labriola come amministratore delegato e Alberta Figari presidente, in vista dell’assemblea dei soci del 23 aprile per il rinnovo del board. La decisione arriva mentre aumentano le tensioni tra le varie liste candidate e richieste di indagine da parte di Blubell a Consob.