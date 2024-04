Confindustria Moda, 94mila nuove assunzioni entro il 2026

Le prospettive di crescita occupazionale nel settore della moda in Italia ricevono una forte spinta da Confindustria Moda, l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese italiane del settore. Durante l’evento ‘Made in Italy Superbrand’, tenutosi a Roma, la presidente Annarita Pilotti ha svelato le previsioni dell’associazione riguardanti la creazione di nuovi posti di lavoro: ben 94mila entro il 2026.

Questo piano di assunzioni mira a rafforzare il settore con nuove competenze, in risposta alla crescente domanda di figure professionali innovative oltre ai tradizionali mestieri artigianali. “La nostra filiera ha bisogno di giovani, per questo la formazione per noi è importante e lavoriamo con tanti enti di formazione per ridisegnare i percorsi”, ha dichiarato Pilotti, evidenziando l’importanza dell’investimento in nuove generazioni di lavoratori.

L’accento è stato posto anche sulla necessità di espandere la gamma di profili professionali richiesti dal settore, che va ben oltre i ruoli tradizionali. “Abbiamo bisogno di almeno 40 profili professionali e faremo 94mila assunzioni entro il 2026”, ha aggiunto Pilotti, specificando che “non c’è necessità solo di profili tradizionali ma aumenta anche la richiesta di altre figure professionali, legate alla tecnologia, come specialisti dell’e-commerce, o all’economia circolare”.