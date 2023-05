Alert PacWest, banca Usa valuta opzioni strategiche. Titolo in picchiata (-52%) a Wall Street

Nelle contrattazioni afterhours di Wall Street il titolo PacWest sta crollando di oltre il 50% dopo alcune indiscrezioni, secondo cui la banca californiana starebbe considerando alcune opzioni strategiche, tra cui la possibilità di mettersi in vendita.

I rumor sono stati riportati alla CNBC da una fonte vicina al dossier.

In picchiata anche i titoli di altre banche regionali Usa, come Western Alliance, scivolata del 23% e Zions Bancorporation, in calo del 10% circa.

I titoli delle banche regionali americane continuano a essere bombardati dai sell, dopo la notizia del fallimento di First Republic.

First Republic è stata la terza banca Usa a chiudere i battenti in poco più di un mese.

La maggior parte dei suoi asset e tutti i suoi depositi, garantiti e non, sono stati acquistati da JPMorgan.