Airbus, ordine di 4 elicotteri h145 dall’Aeronautica Militare Indonesiana

L’Aeronautica Militare Indonesiana ha fatto un importante passo avanti nel suo programma di modernizzazione dell’addestramento ordinando quattro elicotteri Airbus H145. L’annuncio è stato fatto durante il Bali International Airshow, evento di rilevanza internazionale che si tiene questa settimana.

Secondo l’accordo stipulato tra l’Aeronautica Militare Indonesiana e PT Dirgantara Indonesia (Ptdi), Airbus si occuperà della consegna degli H145 pentapala a Ptdi. Quest’ultima sarà responsabile del riassemblaggio e del completamento delle attrezzature per le missioni e altri lavori di personalizzazione presso il suo stabilimento di Bandung, in Indonesia. Questi elicotteri multimissione saranno destinati principalmente all’addestramento militare, ma verranno anche impiegati per missioni leggere di ricerca e soccorso, confermando l’impegno dell’Aeronautica Militare Indonesiana nel migliorare le proprie capacità operative.