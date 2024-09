ADQCVF e Next acquisiscono Sotheby’s: via libera dall’UE

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione congiunta della storica casa d’aste britannica Sotheby’s da parte di ADQ CV Future Holdings I Limited (ADQCVF) e Next, la holding del miliardario Patrick Drahi. ADQCVF è un fondo sovrano con sede ad Abu Dhabi.

L’operazione si concentra principalmente su aste e vendite private di opere d’arte e oggetti di lusso. La Commissione europea ha concluso che questa concentrazione non solleva problemi di concorrenza, poiché le società coinvolte non operano negli stessi mercati né in mercati collegati verticalmente. La valutazione dell’operazione è stata effettuata attraverso la procedura super semplificata di controllo delle concentrazioni, come previsto dal regolamento UE in materia.