Airbus firma l’accordo preliminare con Spirit AeroSystems

Airbus SE ha recentemente stretto un accordo preliminare vincolante con Spirit AeroSystems, volto all’acquisizione di diverse attività chiave.

Nello specifico l’accordo riguarda la produzione di sezioni di fusoliera dell’A350 a Kinston, North Carolina, USA, e a St. Nazaire, Francia; delle ali e della sezione centrale della fusoliera dell’A220 a Belfast, Irlanda del Nord, e Casablanca, Marocco; nonché dei piloni dell’A220 a Wichita, Kansas, USA.

La nota ufficiale di Airbus spiega che questo accordo mira a garantire una maggiore stabilità nella catena di fornitura per i suoi programmi di aeromobili commerciali, adottando una soluzione più sostenibile sia operativamente che finanziariamente. Spirit AeroSystems è attualmente responsabile di questi pacchetti di lavoro. La transazione prevede che Airbus riceva un compenso di 559 milioni di dollari da Spirit AeroSystems, per un importo simbolico di USD 1,00, soggetto ad aggiustamenti in base al perimetro finale della transazione.