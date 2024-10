Europa positiva, Piazza Affari a +1,1%

Acquisti sulle borse europee e a Wall Street, dove l’indice S&P 500 aggiorna per l’ennesima volta il massimo storico. Il Ftse Mib termina in rialzo dell’1,1% a 34.680 punti, con Leonardo (+3,2%), Recordati (+3%) e A2a (+2,7%) sugli scudi mentre Amplifon (-0,8%) e Bper (-0,6%) chiudono in calo.

Giornata povera di spunti, con l’obbligazionario fermo negli Usa per la festività del Columbus Day, mentre Wall Street macina nuovi record aspettando le trimestrali di questa settimana, che includono colossi come Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Netflix.

In Europa, cresce l’attesa per la riunione della Bce di giovedì. Quasi certo un taglio di 25 punti base, attenzione alle parole di Lagarde per eventuali spunti sulle mosse future.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 127 punti base, con il decennale italiano al 3,54% e il benchmark tedesco al 2,27%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 78 dollari al barile, frenato dalla delusione per l’assenza di misure per rilanciare i consumi in Cina. L’oro retrocede a 2.650 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,091 e dollaro/yen a 149,8.