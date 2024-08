Vendere casa: Milano la città più “veloce”, servono meno di 3 mesi

Per vendere una casa a Milano occorrono in media meno di tre mesi, salgono a oltre cinque a Bari. Sono questi alcuni dei risultati emersi dall’analisi svolta da Immobiliare.it Insights, che ha esaminato, per il primo semestre dell’anno, i tempi medi di vendita (time to sell) degli immobili nei grandi centri lungo la Penisola.

Quanto serve per vendere casa: la situazione città per città

Ebbene se il capoluogo meneghino si conferma saldamente in testa alla classifica, con le case vendute di media in 2,7 mesi tra gennaio e giugno 2024 (un dato identico a quello del primo semestre del 2023), dietro troviamo Bologna e Firenze. I tempi di vendita sono gli stessi con 3,3 mesi. Appena più indietro si posiziona Roma, con 3,4 mesi medi e in rialzo dell’1,8% nel confronto con il periodo gennaio-giugno 2023.

Scorrendo la classifica, al di sotto dei 4 mesi rimangono anche Napoli (3,5) e Verona (3,7): entrambe vedono decrescere i loro valori rispetto all’anno precedente (-1,5% nella prima, -5% nella seconda).

Il time to sell supera, invece, i 4 mesi di media a Torino (4,1), stabile rispetto al primo semestre dello scorso anno, e nei due grandi centri siciliani Catania e Palermo, che sono praticamente affiancati nella graduatoria, rispettivamente a 4,4 e 4,5 mesi. Se, però, a Catania si è registrata una contrazione pari all’8% in un anno, nello stesso arco temporale Palermo ha visto una dilatazione delle tempistiche del 7% circa.

Stesso numero di Palermo anche a Genova – con 4,5 mesi medi – dato quasi invariato nell’ultimo anno. Si sfiorano invece i 5 mesi medi per vendere un immobile a Venezia (4,9), ma i tempi si sono abbassati del 7,7% nell’ultimo anno.

Time to sell: il raffronto con il 2019

Se tra il 2023 e il 2024 si sono verificati alcuni aumenti e altre diminuzioni nel time to sell, c’è invece totale omogeneità se si effettua un confronto con il 2019, sottolinea l’analisti. Infatti, in tutte le città analizzate si vende più rapidamente oggi rispetto al pre-Covid.

Tra l’altro, in tutti i casi si parla di diminuzioni delle tempistiche di vendita superiori al 20%, con Verona a trainare questa tendenza (-43,9%), seguita a poca distanza da Milano (-43,3%). I cali meno consistenti hanno avuto luogo invece a Bari (-25,1%) e, soprattutto, a Venezia, che fa segnare “solo” un -22,3%.