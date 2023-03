Tutti investono nel Btp Italia: raccolti oltre 8 miliardi di euro

Btp Italia marzo 2028 raccoglie ampi consensi da parte dei risparmiatori: le richieste sono andate oltre le attese. Sono stati superati gli 8 miliardi di euro di raccolta, andando a battere, in questo modo, i 7,28 miliardi di euro dell’ultimo collocamento, quello effettuato nel corso del mese di novembre 2022. Ad attirare l’attenzione dei risparmiatori su Btp Italia marzo 2028 è stato, senza dubbio, un rendimento più generoso.

Con questa operazione, in estrema sintesi, si chiude la prima fase del collocamento del titolo di Stato, che viene indicizzato all’inflazione, e che è riservata ai risparmiatori individuali ed affini, durata tre giorni. Adesso toccherà agli investitori istituzionali.

Btp Italia, si è chiuso il collocamento retail

Si è conclusa, quindi, la raccolta destinata al mercato retail della diciannovesima edizione del Btp Italia marzo 2028. Stiamo parlando, in estrema sintesi, della raccolta che è destinata ai piccoli risparmiatori. Nel corso del terzo ed ultimo giorno di collocamento, sono stati raccolti qualcosa come oltre 1,99 miliardi di euro, sulla base di 80.119 contratti. complessivamente, nell’arco dei tre giorni, sono stati collocati 327.333 contratti.

Sono stati ampiamente superati, in questo modo, gli 8 miliardi di euro: si è toccata, infatti, quota 8,56 miliardi di euro. È stata, inoltre, ampiamente superata la domanda del Btp Italia, che è stato emesso nel corso del mese di novembre 2022, quando per la parte retail era stato raccolto qualcosa come 7,28 miliardi di euro. Complessivamente, con quel collocamento, si erano raccolti 11,99 miliardi di euro (sommando il retail con gli istituzionali).

Ma proviamo a vedere quali sono le caratteristiche di questo Btp Italia. Vengono confermate, in estrema sintesi, le condizioni che gli investitori già conoscevano:

il rendimento è collegato all’inflazione nazionale . Il tasso minimo è fissato al 2%;

. Il tasso minimo è fissato al 2%; le cedole vengono pagare ogni sei mesi;

il capitale è garantito alla scadenza dell’investimento;

come per tutti i Titoli di Stato la tassazione è agevolata al 12,5% ;

; non vengono applicate delle commissioni per i piccoli risparmiatori, che effettuano l’acquisto nei giorni di collocamento;

per i piccoli risparmiatori, che effettuano l’acquisto nei giorni di collocamento; per il retail vi è la garanzia che l’intera domanda richiesta venga soddisfatta;

il taglio minimo acquistabile è pari a 1.000 euro;

l’investimento non è vincolato nel tempo.

Conviene investire nel Btp Italia marzo 2028?

Una domanda che i risparmiatori potrebbero porsi a questo punto, è se davvero convenga investire nel Btp Italia marzo 2028? Vediamone le caratteristiche. Il buono del Tesoro è stato indicizzato all’inflazione, ha una scadenza a cinque anni e garantisce un tasso minimo al 2%. Risulta essere, in questo modo, più vantaggioso rispetto alla precedente emissione, il cui tasso era stato fissato all’1,6%. È necessario, comunque, prendere in considerazione anche l’inflazione: l’investimento assicura una totale copertura da eventuali rialzi dei tassi d’interesse. Il Btp Italia marzo 2028 prevede, inoltre, un premio fedeltà dello 0,8% per i risparmiatori che decidono di mantenere il titolo in portafoglio fino alla sua scadenza. Gli analisti hanno previsto un possibile rendimento medio lordo compreso tra il 4 ed il 6%.

Ricordiamo che, attualmente, la quota di debito pubblico in mano alle famiglie si attesta intorno al 9%, che costituisce una quota ampia, secondo le stime di Federico Freni, sottosegretario all'Economia. L'obiettivo, comunque, è fare di più, in modo da non restare in balia dello spread.