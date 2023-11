Trimestre anti-inflazione: quanto stanno risparmiando gli italiani? I dati di Altroconsumo

Siamo ormai a quasi due mesi dall’avvio del “trimestre anti-inflazione“, la misura voluta dal Governo Meloni per alleggerire il carrello della spesa delle famiglie italiane. Sebbene i dati sull’inflazione stessa siano incoraggianti, in realtà sembra che la misura non stia garantendo lo sperato risparmio nelle tasche degli italiani.

A riferirlo è Altroconsumo, che in una recente indagine ha voluto analizzare il trimestre anti-inflazione sulla spesa quotidiana degli italiani.

Trimestre anti-inflazione, un risparmio molto contenuto

Al centro dell’ultima indagine di Altroconsumo ci sono stati ben 15 punti vendita di 8 catene (super, iper e discount) tra Roma e Milano, e ha riguardato i prezzi di 125 categorie di prodotto, tra le più rappresentative della spesa delle famiglie italiane.

Tutti prodotti che dovrebbero avere un prezzo più contenuto, grazie al trimestre anti-inflazione, la campagna introdotta dal Governo Meloni per il periodo ottobre-dicembre 2023. E quindi generare un maggior risparmio per le famiglie italiane. In effetti un risparmio ci sarebbe stato, ma non all’altezza delle aspettative. Come segnala Altroconsumo,

“[…] il carrello tricolore [altro modo per chiamare la misura, ndr] non si è andato a sommare completamente alle promozioni già esistenti, […] e quindi non ha generato sufficienti occasioni di risparmio in più rispetto rispetto a prima”.

E questo perché il carrello tricolore è diventato un’offerta alternativa alle promozioni, e non un supporto a esse. Guardando al numero di prodotti in promozione, tra maggio/giugno e ottobre, il numero è aumentato dell’11% (da 1.860 a 2.069). E questo nonostante i prodotti contrassegnati dal carrello tricolore fossero ben 666. Lo sconto non è andato quindi a sommarsi totalmente alle altre offerte, ma solo in parte: “[…] su 100 prodotti appartenenti al carrello tricolore, 70 in realtà erano già in promozione“.

Nel complesso, le normali offerte della grande distribuzione sono diminuite di numero di ben il 36% in media (addirittura del 60% per le promozioni “prezzo basso sempre”). E nel 78% casi il prodotto del carrello tricolore non era nemmeno il più economico dello scaffale.

Quali sono i prodotti fuori dal trimestre anti-inflazione

Guardando ai prodotti del carrello tricolore, Altroconsumo ha notato che, sì, ben il 96% di essi sono a marchio commerciale (private label), ma non sempre beni di largo consumo. Come ad esempio l’olio d’oliva: tra i ben 213 presenti negli scaffali di questi 15 punti vendita analizzati. Nessuno di questi aveva il prezzo ribassato, e così anche l’olio di oliva non extravergine e l’acqua minerale, sia naturale che gassata.

Altroconsumo rimarca anche l’assenza di zuppe e minestre pronte, crema mani in barattolo e saponette. E così anche la pasta, nonostante fosse tra i prodotti che più di tutti andavano protetti dall’inflazione: solo il 7% delle penne rigate presenti a scaffale e il 9% degli spaghetti erano sotto carrello tricolore. E così il 6% dello zucchero bianco e solo il 3% della passata di pomodoro.

Di contro però, prodotti come i sacchetti della pattumiera e le uova fresche grandi erano abbastanza disponibili, almeno per un 23% in rapporto a tutti i beni della stessa categoria. Lo stesso vale anche per il pane bianco e integrale a fette (rispettivamente il 19% e il 18% di questi era nel carrello).

Disponibili o meno, erano almeno più economici? Sembrerebbe di no. A fronte di un’adesione disomogenea tra le catene all’iniziativa governativa, non tutti i prodotti hanno potuto vedere il proprio prezzo riabbassato fino a diventare quello più economico. Come riferisce Altroconsumo:

“Mediamente solo il 22% dei prodotti sono i meno cari dello scaffale, questo vuol dire che per il 78% delle volte avremmo trovato un prodotto più economico con cui risparmiare di più che scegliendo il carrello.”

Quanto si è abbassato il prezzo della spesa Se da una parte Altroconsumo conferma che rispetto a maggio-giugno “[…] i prezzi dei prodotti inseriti nel carrello tricolore si sono abbassati nei super e nei discount del 6% e del 3%“, va detto che i prezzi sullo scaffale sono aumentati, “[…] rispettivamente del 4% e del 5% nei super e negli iper, dell’1% nei discount.”. In conclusione, è confermato il calo, ma solo per pochissimi prodotti. Addirittura queste poche riduzioni di prezzo non hanno avuto un’influenza su tutto lo scaffale, anche perché lo sconto del carrello “[…] è stato bilanciato dall’aumento degli altri prodotti.“.