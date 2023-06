Titan: profilo di Hamish Harding, il miliardario ‘spericolato’ disperso nella missione Titanic

Chi è Hamish Harding, il miliardario disperso nel corso della visita al relitto del Titanic con il sottomarino Titan?

Passaporto britannico, l’uomo già in passato si è reso protagonista di una serie di sfide e adesso è a bordo del sottomarino che lo sta trasportando a visitare i resti del relitto reso famoso da un film da James Cameron.

Queste, senza dubbio, sono ore d’ansia per la sorte delle cinque persone che sono a bordo del sottomarino utilizzato per andare a visitare il relitto del Titanic.

A bordo c’è anche il miliardario Hamish Harding, non nuovo a sfide estreme.

Hamish Harding, a bordo del Titan

I contatti con il sottomarino – il cui nome è Titan – sono stati persi dopo un’ora e 45 minuti dalla sua immersione.

Al momento sono in corso le ricerche, che non sono facili.

L’area da coprire è vasta: la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha messo a disposizione i propri mezzi:

due velivoli quadrimotore C-130 ed un Orion P.8, in grado di lanciare boe sonar che possono rilevare la presenza dei rumori emessi dai sottomarini.

Stando a quanto ha dichiarato l’ammiraglio John Mauger, l’ossigeno presente nel sottomarino non permette ancora una grande autonomia.

Il sommergibile appartiene alla società OceanGate Expeditions, specializzata nell’organizzazione di viaggi sui fondali alla scoperta del Titanic.

Il relitto si trova a una profondità di circa 3.900 metri.

Il costo dell’escursione sott’acqua è pari a 250.000 dollari.

Il viaggio ha una durata di otto giorni e permette, stando a quanto annunciato nella presentazione ufficiale, di cogliere un’opportunità per uscire dalla vita di tutti i giorni e scoprire qualcosa di straordinario.

Anche Hamish Harding è a bordo del sottomarino.

Chi è l’imprenditore britannico

Hamish Harding ha 59 anni ed è in possesso di un passaporto britannico.

È una delle cinque persone a bordo del sottomarino disperso negli abissi dell’Oceano Atlantico.

L’imprenditore è un ex pilota d’aereo e, ad oggi, risulta essere titolare della Action Avation, una società di aviazione che ha la propria sede negli Emirati Arabi.

Da sempre è appassionato di esplorazione e di sfide impossibili.

Fu tra i partecipanti del viaggio spaziale effettuato a bordo della navicella Blu Origin di Jeff Bezos.

Nel corso del tempo ha visitato varie volte il Polo Sud. Nel 2016 ha accompagnato Buzz Aldrina, che con i suoi 86 anni è diventata la persona più anziana che sia riuscita a raggiungere l’estremo Sud della terra.

Per festeggiare i cinquant’anni dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna, nel 2019 ha guidato un gruppo di aviatori, con i quali ha circumnavigato il pianeta attraverso i poli Nord e Sud: un viaggio che è durato 46 ore e 40 minuti, riuscendo a battere il record del mondo.

Hamish Harding è riuscito ad entrare nel Guinness dei primati anche per le immersioni sott’acqua, riuscendo a raggiungere la massima profondità mai raggiunta in precedenza, per mantenerla per il tempo più lungo possibile.

Nel 2021 è riuscito a segnare due diversi record: insieme a Victor Vescovo si è lanciato nel punto più profondo della Fossa delle Marianne a bordo di un sottomarino. È arrivato a 36.000 piedi di profondità e vi è rimasto per tredici ore.

Ultima in ordine cronologico è l’avventura di quest’anno, che lo vede protagonista di una visita al Titanic.

Solo la scorsa settimana aveva anticipato sui social di essere realmente orgoglioso di poter partecipare a questa avventura, anche se le condizioni meteo avrebbero potuto comportare un rinvio. La tregua del tempo di domenica ha fatto sì che la spedizione potesse partire il giorno dopo. Ma la data di ritorno a questo punto è ignota.