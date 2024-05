Viaggiare in autostrada diventa sempre più caro. Dopo l’aumento dei pedaggi che sono scattati nel corso del mese di gennaio 2024, dal 1° luglio 2024 lieviteranno anche i costi di quanti sono in possesso del Telepass. Il canone base dell’apparecchio, infatti, passerà dagli attuali 1,83 a 3,90 euro al mese (si tratta di un aumento del 113%).

Gli utenti Telepass Family hanno la possibilità di recedere dal contratto entro il prossimo 30 giugno 2024: la procedura per dare disdetta è un’operazione molto semplice ed è possibile effettuarla utilizzando tre diversi canali:

online ;

; telefono ;

; punti di assistenza sul territorio.

Ma una volta data la disdetta al Telepass, quali sono le altre soluzioni in mano ai consumatori per pagare i pedaggi autostradali? È possibile trovare delle soluzioni convenienti che permettano di risparmiare. A fornire alcuni consigli utili è Altroconsumo, che proprio in questi giorni ha fatto il punto della situazione sui rincari.

Scattano i rincari del Telepass

Dal 1° luglio 2024 Telepass diventa più caro. Il canone base per le famiglie passa dagli attuali 1,83 euro a 3,90 euro al mese: siamo di fronte a un aumento pari al 113%. Gli utenti Telepass Family hanno la possibilità di recedere dal contratto entro il prossimo 30 giugno 2024.

La società ha spiegato che la decisione è figlia della volontà di perseguire un nuovo posizionamento sul mercato consumer, che le permetterebbe di diventare uno dei più importanti operatori di mobilità integrata. Ma quali sono le motivazioni che hanno portato a questo aumenti?

Le alternative al Telepass

Gli automobilisti non sono obbligati ad affidarsi al Telepass per pagare i pedaggi autostradali. Il sistema dei pagamenti – grazie a una direttiva dell’Unione europea del 2019 – è stato liberalizzato. Prevede l’interoperabilità dei sistemi di pedaggio a livello europeo. In Italia, oggi come oggi, sono presenti tre diversi operatori:

Telepass ;

; UnipolMove ;

; MooneyGo.

Questi tre soggetti mettono a disposizione dei privati un dispositivo che permette di pagare:

il pedaggio su tutte le autostrade italiane , anche quando si va ai caselli transfrontalieri;

, anche quando si va ai caselli transfrontalieri; i parcheggi convenzionati ;

; l’ Area C di Milano ;

; il biglietto per il traghetto sullo Stretto di Messina.

I dispositivo, attraverso le app che sono state sviluppate dagli operatori di mercato, permettono di pagare molti altri servizi che sono legati alla mobilità:

servizi di sharing/noleggio;

taxi;

bollettini/PagoPA;

bollo;

tagliando, mezzi pubblici.

I costi a confronto

L’analisi effettuata da Altroconsumo si fa interessante nel momento in cui si va a verificare quale sia l’operatore più conveniente. L’associazione ha messo a confronto le offerte messe a disposizione dei clienti da Telepass, UnipolMove e MooneyGo. Il canone mensile dei nuovi operatori risulta essere leggermente più conveniente rispetto alle tariffe di quello che è sul mercato da più tempo.

Telepass

abbonamento : 3,90 euro al mese Telepass base, 4,90 euro al mese Telepass plus (dal 1° luglio 2024);

: 3,90 euro al mese Telepass base, 4,90 euro al mese Telepass plus (dal 1° luglio 2024); pay per use: 1 euro al giorno di utilizzo. Attivazione: 10 euro (dal 1° luglio 2024).

UnipolMove

abbonamento : 1,50 euro al mese. Attivazione e consegna: gratis (primo anno gratis fino al 7 maggio 2024);

: 1,50 euro al mese. Attivazione e consegna: gratis (primo anno gratis fino al 7 maggio 2024); pay per use: 0,50 euro al giorno solare di utilizzo. Attivazione e consegna: 10 euro.

MooneyGo

abbonamento : 1,50 euro al mese. Attivazione: 5 euro;

: 1,50 euro al mese. Attivazione: 5 euro; pay per use: 2,20 euro al mese di utilizzo. Attivazione: 10 euro.

Entrando nel dettaglio, andando a sottoscrivere l’offerta Mooneygo, il servizio di tele pedaggio ha un costo di abbonamento pari a 1,50 euro al mese, a cui si dovrà aggiungere una spesa di cinque euro per l’attivazione. Diversa è la modalità Pay per Use, che permette di pagare solo nei mesi in cui viene utilizzato. In questo caso il costo è di 2,20 euro per il mese di utilizzo.

Anche l’abbonamento al dispositivo UnipolMove ha un costo pari a 1,50 euro al mese, ma non ha costi di attivazione e consegna. Il costo è pari a 40 centesimi al giorno solare nel caso di Pay per Use ed è previsto un contributo di 10 euro per l’attivazione e la consegna.