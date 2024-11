Shopping natalizio: 71% degli italiani attende promozioni Black Friday

Gli acquisti di Natale si fanno già a novembre con il Black Friday, con il 44% dei consumatori italiani che intende fare compere contro il 26% che invece attenderà dicembre. Una passione per il “venerdì nero” che prende sempre più piede in Italia. Così emerge dalla nuova ricerca E”Y Festive Season Survey” di EY, che ha coinvolto 13.000 consumatori a livello globale, di cui 500 in Italia, esplorando comportamenti e intenzioni di acquisto durante il periodo prenatalizio, con un focus particolare sui canali di shopping e sulle preferenze di spesa.

Negozi fisici o online: ecco dove compreranno gli italiani

Nonostante il periodo di incertezza economica, ben il 71% dei consumatori italiani dichiara di essere entusiasta della stagione dei saldi e attende con ansia le promozioni, in particolare quelle del Black Friday. Tuttavia molti consumatori intendono acquistare durante i saldi veri e propri, aspettandosi offerte migliori. Il 44% dei consumatori prevede di iniziare gli acquisti per la stagione festiva già a novembre con il Black Friday, mentre il 26% farà acquisti a dicembre e il 15% a ottobre. L’8%, invece, non prevede di fare acquisti per la stagione festiva. Nonostante l’entusiasmo, il 31% dei rispondenti è preoccupato per le proprie possibilità di spesa per la stagione festiva, mentre il 48% afferma di aver già risparmiato per far fronte agli acquisti.

Gli italiani in particolare compreranno sia nei negozi fisici che online, visitando i primi principalmente nelle fasi finali del loro percorso di acquisto, mentre i canali online nelle fasi di ricerca del prodotto e delle promozioni offerte dai retailer. Per la scelta del rivenditore, il 51% degli intervistati afferma di prediligere come criterio quello che offre il miglior prezzo, seguito dalle promozioni (35%) e dalla disponibilità dei prodotti (29%).

I negozi fisici continuano a essere preferiti per l’acquisto di prodotti durante le festività (69%), seguiti dal canale dei rivenditori online (65%). Il 30% dei consumatori si affida invece a siti web e app dei retailer. Chi acquista online, i lo fa per le opzioni di consegna flessibili e convenienti: in particolare, Il 27% preferisce ritirare i propri acquisti in un punto di ritiro, mentre il 26% opta per la consegna nello stesso giorno se gratuita o per una data di consegna predefinita. Inoltre, il 35% dei consumatori intende utilizzare l’opzione «acquista ora, paga dopo», mentre il 34% pianifica di finanziare gli acquisti con il credito da rimborsare nel tempo.

Cosa compreranno gli italiani ai saldi

Le categorie di prodotto più ambite dai consumatori per i saldi sono abbigliamento e accessori (64%), tecnologia ed elettronica (55%), bellezza e cura della persona (31%), casa e cucina (30%), cibo e bevande (24%) ed esperienze come cene fuori o concerti (20%). Inoltre, più della metà degli intervistati (55%) prevede per le festività di mantenere lo stesso livello di spesa dell’anno scorso per cibo e bevande e abbigliamento e accessori. Il 27% prevede invece di aumentare la propria spesa in esperienze, come cene fuori e concerti.

Come cambia la tavola degli italiani per Natale

Infine la ricerca rivela come cambia la tavola degli italiani per le prossime feste. Ci sarà un ampio spazio a consumi più sostenibili con un numero significativo di consumatori italiani che sta adottando comportamenti responsabili. Ben l’82% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di voler ridurre gli sprechi alimentari, con il 33% che ridurrà le spese legate al cibo per le festività, mentre il 52% intende acquistare marchi più sostenibili. Il 44% dei consumatori desidera invece acquistare più prodotti biologici o di provenienza sostenibile e il 63% prevede di acquistare più prodotti locali. Inoltre, il 45% è disposto ad accettare consegne in ritardo per ridurre l’imballaggio raggruppando gli articoli.