Satispay e le novità del 2025: da aprile commissioni dell’1% per gli esercenti, per i clienti resta gratis

Dal 7 aprile 2025 scattano nuove commissioni sui pagamenti digitali di Satispay. A lanciare l’allarme è l’associazione dei consumatori Assoutenti, secondo cui la “società ha avvisato infatti i propri clienti dell’introduzione di una commissione dell’1% anche per i pagamenti nei negozi fisici al di sotto dei 10 euro, soglia fino ad oggi esentata da balzelli”.

Ecco la nota ufficiale della società, gli attori coivolti e cosa cambia.

Le novità di Satispay: cosa cambia nel 2025

In una nota, Satispay ha annunciato che da inizio anno sono partite le comunicazioni alla rete di esercenti convenzionati che danno evidenza su un cambio delle commissioni, a partire dal 7 aprile. Il nuovo pricing – si legge nella nota – prevederà per gli esercenti un’unica commissione dell’1% su tutti i pagamenti nei negozi fisici.

Su tutte queste transazioni, così come per i trasferimenti tra privati (P2P), Satispay sottolinea che i consumatori continueranno a poter utilizzare il servizio in modo completamente gratuito, senza alcuna commissione.

“Se 10 anni fa la chiave per cambiare le abitudini di pagamento era un’app intuitiva e una politica che non richiedesse commissioni sui pagamenti sotto i 10 euro, oggi lo scenario è diverso” sostiene Alberto Dalmasso, co-founder e ceo di Satispay. “Ora i negozianti accettano di buon grado i pagamenti elettronici, ma resta forte la necessità di attrarre sempre più clienti. Per questo lavoriamo ogni giorno, per creare nuovi servizi a valore aggiunto e far crescere con noi i nostri esercenti. Già succede con i Satispay buoni pasto e buoni acquisto (fringe benefits) e continuerà con le future novità. Solo nel 2024, sono stati spesi Satispay Buoni Pasto per un valore di 50 milioni di euro, senza commissioni aggiuntive per l’esercente”.

Satispay aumenta commissioni: la denuncia di Assoutenti

Satispay introduce una commissione dell’1% anche per i pagamenti nei negozi fisici. “Si tratta di una decisione che penalizza sia i consumatori sia i piccoli esercenti – dichiara il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Uno dei punti di forza di Satispay era proprio l’assenza di costi fissi per i pagamenti di piccola entità, un fattore che ha favorito la diffusione del servizio tra i cittadini e le attività di vicinato. Ora, con l’introduzione delle commissioni anche per i pagamenti sotto i 10 euro, si rischia di colpire proprio quei soggetti che più hanno bisogno di strumenti di pagamento digitali accessibili ed economici”.

Secondo Assoutenti, questa scelta rappresenta un passo indietro nella promozione dei pagamenti elettronici e rischia di disincentivare l’uso del cashless. “Chiediamo a Satispay di rivedere questa decisione e di valutare soluzioni alternative che non gravino sui consumatori e sulle piccole attività commerciali. Se necessario, siamo pronti a coinvolgere le autorità competenti affinché venga garantita la tutela degli utenti e la concorrenza nel mercato dei pagamenti digitali” – conclude Melluso.

Micropagamenti con Satispay: come funzionano

Satispay è un sistema di pagamento basato su QR Code che si può trovare ormai in oltre 350.000 esercizi commerciali e che si è caratterizzano da sempre per l’assenza di commissioni sotto i 10 euro. Indipendente, efficiente, comoda e sicura, l’applicazione Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e di scambiare denaro gratuitamente tra amici, oltre a beneficiare di una serie di altri servizi come buoni pasto, buoni acquisto, ricariche telefoniche, pagamenti di bollette, bollettini pagoPA, bolli auto, donazioni, buste regalo e risparmi.

Secondo quanto rivela la stessa app, sono oggi oltre 5 milioni i consumatori che utilizzano Satispay in oltre 350.000 esercizi commerciali, tra cui piccoli negozi ma anche grandi rivenditori. E se gli utenti pagano in maniera semplice, immediata e sicura, gli esercenti possono fruire di un sistema di pagamento senza costi di attivazione o mensili. Ma le cose stanno per cambiare.