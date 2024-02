Il Festival di Sanremo è un affare non solo per la Rai, grazie alla raccolta pubblicitaria, ma è in grado di rivitalizzare il mercato del lavoro della cittadina e chiamare a raccolta i turisti che si recano nella città ligure dei fiori per assistere alla kermesse canora. Secondo una stima effettuata da il Quotidiano Nazionale, i ricavi che arrivano direttamente dalla manifestazione sarebbero pari a 60 milioni di euro: 42 milioni quelli diretti per la pubblicità Rai e 18 di indotto sul territorio ligure. Solo e soltanto sul mercato immobiliare, secondo Tecnocasa, la manifestazione ha un impatto positivo sulle richieste di affitti brevi.

L’impatto del Festival di Sanremo sul mercato immobiliare

Ogni anno il Festival di Sanremo riesce ad attrarre migliaia di persone nella città. Molte di queste sono impiegate nella preparazione dell’evento. Altre sono quelle che si recano nella ridente città ligure per assistere alla kermesse e agli spettacoli che vi orbitano intorno. Quest’anno oltre al palco esterno che è stato collocato in piazza Colombo e alla Costa Crociere che staziona davanti alla città, è stato montato uno studio glass che ospiterà Viva Rai 2, con alla conduzione Fiorello.

L’effetto di tutte queste manifestazioni è che aumenta l’interesse dei turisti, che porta ad un’importante richiesta di affitti brevi.

Un appartamento può essere affittato anche a 250 euro al giorno se non di più durante il periodo della manifestazione canora – spiega Marco Salvatore Calabrese, affiliato Tecnocasa nella Città dei Fiori. Ma Sanremo ha il vantaggio anche di un clima temperato durante tutto l’anno, motivo per cui nel restante periodo si affitta a turisti, spesso provenienti da Francia e Nord Europa, che scelgono di trascorrere l’inverno in città.

A Sanremo, come sottolineano da Tecnocasa, il mercato immobiliare risulta essere particolarmente vivace. Sono apprezzati, in modo particolare gli appartamenti con terrazzo e vista mare. Nella maggior parte dei casi il budget oscilla intorno ai 200.000 euro. Gli stranieri, generalmente prediligono delle soluzioni indipendenti. Sanremo ha un vantaggio: quello di avere a disposizione un’ampia offerta che permette l’acquisto a quanti hanno dei capitali contenuti o più cospicui. I prezzi, infatti, possono oscillare tra i 3.000 ed i 4.000 euro al metro quadrato nelle zone centrali. In periferia, invece, ci sono degli immobili che si possono acquistare con meno di 2.000 euro al metro quadrato. Nel centro storico sono disponibili anche soluzioni di prestigio, con quotazioni che talvolta possono superare i 4.500 euro al metro quadrato.

I progetti di riqualificazione

Anche a Sanremo sono previsti degli importanti progetti di riqualificazione, che coinvolgeranno tutta la zona del Porto Vecchio, con la risistemazione delle imbarcazioni. Verranno riservati dei posti per: i pescatori; le società di pesca sportiva; le associazioni; lo Yacht Club; la Canottieri.

Sono invece in corso i lavori per il parcheggio sotterraneo in Piazza Eroi Sanremesi dove verranno realizzati oltre 200 posti auto ed una nuova piazza con gradevoli spazi pedonali – conclude Marco Salvatore Calabrese -. Insomma, Sanremo punta sempre a migliorarsi ed anche quest’anno è sempre più apprezzata dai residenti oltre che dai turisti.

L’ufficio studi Tecnocasa ha messo in evidenza che il 38% delle compravendite realizzate attraverso le sue agenzie è indirizzato all’abitazione principale, mentre il 31% riguarda equamente la casa vacanza e l’investimento. Aumenta la percentuale di chi ha acquistato per investimento, passato dal 20% del 2022 al 31% del 2023, ma vale la pena sottolineare anche la crescita dal 33% del 2022 al 38% del 2023 di chi ha acquistato come abitazione principale.