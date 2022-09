Liz Truss è il nuovo premier inglese. Dopo un’estenuante gara per la leadership dei conservatori, il partito al governo del Paese, i Tory, ha ora un nuovo leader.

Liz Truss, attuale ministro degli Esteri del Regno Unito, ha battuto il rivale Rishi Sunak, ex ministro delle Finanze del Paese, vincendo la corsa alla leadership.

Nelle ultime settimane i membri del Partito Conservatore sono stati invitati a votare per il loro candidato preferito: 81.326 membri hanno votato per Truss, mentre 60.399 membri hanno votato per Sunak. L’affluenza alle urne è stata dell’82,6% e, grosso modo, Truss ha ottenuto circa il 57% dei voti, mentre Sunak ha ottenuto il 42% dei consensi.

Truss è salita sul palco per ringraziare i suoi sostenitori e ha menzionato Boris Johnson,definendolo suo “amico”. Truss non diventerà automaticamente primo ministro oggi poiché il rituale prevede che il primo ministro uscente debba prima presentare le proprie dimissioni alla Regina Elisabetta II. Truss ha affermato che intende mantenere “ciò che abbiamo promesso agli elettori nel 2019″ e ha detto che spingerà un “piano coraggioso per tagliare le tasse” e far crescere l’economia britannica. Inoltre la 47enne ha dichiarato che si occuperà anche delle questioni a lungo termine riguardanti l’approvvigionamento energetico del Paese.

Secondo gli economisti, il pacchetto di misure che dovrà presentare il premier inglese dovrà essere grande, molto grande, per far superare al Regno Unito un inverno di crisi. “Una volta al potere, Liz Truss sarà probabilmente costretta a prendere provvedimenti più drastici per evitare la carenza di forniture invernali”, hanno dichiarato Mujtaba Rahman e Henning Gloystein di Eurasia Group in una nota di ricerca della scorsa settimana come riporta la Cnbc.