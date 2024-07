Wiz rifiuta l’offerta di acquisto di Google e punta all’IPO

La startup israeliana di cybersicurezza Wiz ha rifiutato un’offerta di acquisto da 23 miliardi di dollari da parte di Google Alphabet, scegliendo invece di perseguire la via della quotazione in borsa. Questo rifiuto rappresenta un duro colpo per Alphabet, che sta cercando di recuperare terreno rispetto a Microsoft e Amazon in un mercato dei servizi cloud estremamente competitivo. Alphabet con questa possibile acquisizione avrebbe voluto potenziare la sua posizione nel settore della cybersicurezza, dove circa due anni fa aveva già acquistato Mandiant per 5,4 miliardi di dollari.

L’acquisizione di Wiz sarebbe stata insolita per una grande azienda tecnologica come Alphabet e avrebbe potuto attirare un maggiore controllo da parte delle autorità antitrust. Google è già sotto esame per diverse sfide antitrust, tra cui una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che la accusa di abusare della sua posizione dominante nei servizi di ricerca e un’altra riguardante i suoi strumenti di pubblicità digitale.

Chi è Wiz

Fondata nel 2020 da Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik e Ami Luttwak, Wiz è rapidamente emersa come leader nella sicurezza del cloud. La sua piattaforma SaaS (Software as a Service) offre una soluzione completa per la protezione dei carichi di lavoro multi-cloud, combinando visibilità unificata, rilevamento delle minacce e risposta automatizzata.

Quali i servizi offerti da Wiz

Wiz si distingue per una gamma di servizi di sicurezza cloud, tra cui:

Visibilità Unificata : Fornisce una panoramica completa di tutti gli ambienti cloud, centralizzando la gestione delle risorse e delle configurazioni.

: Fornisce una panoramica completa di tutti gli ambienti cloud, centralizzando la gestione delle risorse e delle configurazioni. Rilevamento delle Minacce e Risposta : Utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per identificare proattivamente minacce e vulnerabilità in tempo reale, automatizzando la risposta agli incidenti.

: Utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per identificare proattivamente minacce e vulnerabilità in tempo reale, automatizzando la risposta agli incidenti. Gestione delle Policy : Definisce e applica policy di sicurezza coerenti su tutti i cloud, garantendo la conformità agli standard di protezione dei dati.

: Definisce e applica policy di sicurezza coerenti su tutti i cloud, garantendo la conformità agli standard di protezione dei dati. Protezione delle Applicazioni Web: Offre soluzioni dedicate per la sicurezza delle applicazioni web, contrastando attacchi OWASP e vulnerabilità specifiche del cloud.

Perché Alphabet puntava su Wiz

L’acquisizione di Wiz avrebbe permesso a Google di rafforzare la propria leadership nel settore della sicurezza informatica. Le motivazioni principali includevano:

Potenziamento della Sicurezza nel Cloud : L’integrazione delle tecnologie di Wiz avrebbe permesso a Google di offrire una suite di sicurezza cloud più robusta e completa.

: L’integrazione delle tecnologie di Wiz avrebbe permesso a Google di offrire una suite di sicurezza cloud più robusta e completa. Espansione del Portfolio di Sicurezza : Wiz avrebbe apportato nuove competenze e soluzioni innovative, ampliando l’offerta di prodotti di Google.

: Wiz avrebbe apportato nuove competenze e soluzioni innovative, ampliando l’offerta di prodotti di Google. Acquisizione di Talenti: Il team di esperti di Wiz avrebbe portato un significativo valore aggiunto in termini di conoscenza e know-how.

Il fatturato di Wiz

La società, dopo essere stata fondata in Israele nel 2020, è cresciuta rapidamente, raggiungendo i 100 milioni di dollari di fatturato annuale dopo 18 mesi e i 350 milioni di dollari l’anno scorso. In una nota ha dichiarato l’amministratore delegato di Wiz, Assaf Rappaport, che “I prossimi obiettivi dell’azienda sono il raggiungimento di un miliardo di dollari di fatturato ricorrente annuale e la quotazione in borsa.” Nell’ultimo round di rifinanziamenti la società è stata valutata 12 miliardi di dollari.