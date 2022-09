L’uomo torna sulla Luna: obiettivo vivere e lavorare nello spazio

L’uomo tornerà sulla Luna nel 2025 grazie alla missione Artemis della Nasa che farà da apripista a circa 150 missioni di esplorazione del satellite terrestre da qui al 2030. Un progetto che segnerà la crescita delle opportunità derivanti dall’evoluzione della Space Economy. Secondo un recente rapporto di Northern Sky Research, infatti le missioni per il trasporto di astronauti, rifornimenti e infrastrutture dovrebbero essere il motore di crescita più potente dell’economia spaziale, generando 216 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Non solo, il mercato legato all’industria spaziale dovrebbe attestarsi a 633 miliardi di dollari entro il 2030.

Lavorare sulla Luna: ecco come ci si arriverà

Il sogno poi così non tanto remoto è che si potrà lavorare sulla Luna come sostiene Rolando Grandi, Gestore azioni tematiche di La Financière de l’Echiquier. Il primo passo consiste nell’organizzare i soggiorni sulla Luna, poi su Marte, poiché le risorse idriche, energetiche e alimentari devono essere trasportate prima di poter essere prodotte e riciclate sul posto. Per questa vita al 100% in autarchia saranno preziose le tecnologie sviluppate a bordo della ISS di riciclaggio dell’acqua e della plastica. I preparativi stanno accelerando. Inoltre, sempre più persone lavoreranno e produrranno nello Spazio. Con la Starship di SpaceX che mira a raggiungere Marte dalla Luna, saranno senza dubbio migliaia. Orbite, una start-up creata da Nicolas Gaume e Jason Andrew, fondatore di Blacksky, proporrà a partire dal 2024 un allenamento spaziale di altissimo livello. L’assenza di gravità inoltre consente di creare prodotti ad altissimo valore aggiunto anche per la Terra, nei settori dell’agricoltura, della biologia, della chimica e dei nuovi materiali come Space Cargo Unlimited sta cercando di sfruttare la microgravità per coltivare viti più resistenti agli stress climatici. “L’avventura spaziale fornirà soluzioni concrete e chiavi celesti alle principali sfide che la Terra si trova ad affrontare” conclude l’esperto.