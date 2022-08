Caro bolletta metterà fine allo smart working?

Lavorare da casa in smart working potrebbe costare caro il prossimo inverno. Complice il rincaro energetico, lavorare da remoto con Pc e stampante accesi, insieme ai consumi quotidiani dell’energia, potrebbe diventare meno economico del previsto.

A tal proposito un sito di comparazione prezzi, Uswitch ha mostrato che i lavoratori della City di Londra recandosi in ufficio ogni giorno potrebbero risparmiare circa 50 sterline (60 dollari) a settimana nel gennaio 2023 se possono raggiungere il posto di lavoro a piedi o in bicicletta. Questo grazie al denaro risparmiato non riscaldando l’abitazione per tutto il giorno. Secondo Bloomberg, chi lavora da casa a gennaio potrebbe arrivare a pagare circa 175 sterline a settimana per i costi dell’energia e di altre spese accessorie, come ad esempio l’acquisto di caffè, solitamente gratis in molti uffici. Il costo combinato delle bollette energetiche – tenendo conto dei minori consumi previsti – e cinque viaggi di andata e ritorno in metropolitana dalla zona 4 di Londra sarebbe di circa 160 sterline a settimana nel gennaio 2023, con un risparmio di 15 sterline. Per chi prende l’autobus, il costo totale è di circa 140 sterline, con un risparmio settimanale di 35 sterline. In entrambi i casi, un eventuale aumento del costo del del pendolarismo si ripercuoterà su questi risparmi.

Uswitch stima che la bolletta media mensile dell’energia potrebbe raggiungere le 683 sterline a gennaio per chi lavora a casa, rispetto alle 492 sterline per chi si reca in ufficio. Inoltre si ipotizza che i lavoratori a distanza utilizzino il 25% di elettricità e il 75% di gas in più al giorno, compreso il riscaldamento centralizzato.

Londra o Milano, è senza ombra di dubbio che il costo per gli spostamenti rimane un elemento centrale, oltre al valore non quantificabile del beneficio di lavorare da casa.