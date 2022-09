Dalla doccia breve e più fredda alla pasta cotta a fuoco spento: quanto si risparmia davvero

Risparmiare fino a 5,3 miliardi di metri cubi di gas con una riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. Queste le misure contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del Mite.

Piano contenimento gas: i risparmi per le singole misure

A conti fatti, seguire le regole e i consigli contenuti nel piano potrà ridurre le bollette di gas e luce fino a 607 euro in un solo anno. A fare i conti l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che ha collaborato con il ministro Roberto Cingolani al piano. Come riporta oggi l’Ansa, se si riduce il tempo di una doccia, da 7 a 5 minuti, come suggerito nel Piano, si risparmia ben 250 euro, insieme ad un taglio di tre gradi la temperatura dell’acqua. La riduzione di 15 giorni del periodo di accensione del riscaldamento invernale, con un’ora in meno al giorno e il limite di 19 gradi all’interno vale un risparmio di 133,53 metri cubi di gas a famiglia in un anno e alleggerisce la bolletta di 178,63 euro.

Cuocere la pasta a fuoco spento dopo aver fatto bollire l’acqua, una delle indicazioni oggi più discusse, vale un risparmio di 12,46 euro. Dimezzare l’uso di lavatrice (una ogni due giorni invece di una al giorno) e della lavastoviglie (una volta al giorno invece di due) consente di abbattere la bolletta elettrica rispettivamente di 52,29 e di 74,69 euro.

Staccare la spina alla lavatrice fa risparmiare 1,58 euro, al frigorifero durante le vacanze (3,42 euro, non lasciare in stand by tv, decoder e dvd costa 4,53 euro, ridurre l’accensione del forno della cucina permette un risparmio di 13,78 euro e infine fare attenzione a spegnere la luce riducendo di un’ora al giorno ogni singola lampadina fa risparmiare 11,92 euro.