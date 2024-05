Mutui: vola la (nuova) domanda di surroga. Risparmio pari a 110 euro per rata

In forte rilancio la domanda di mutui a tasso fisso con finalità surroga , riuscendo a raggiungere quasi il doppio delle richieste sul canale online. Tradotto in cifre: le richieste passano dal 22% del quarto trimestre 2023 al 43% del primo trimestre 2024, valore che non veniva raggiunto dall’anno 2020.

Così emerge dalla Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it aggiornata al I trimestre 2024 secondo cui a spingere nel primo trimestre dell’anno il forte interesse per i mutui di surroga a tasso fisso, da una parte la forte riduzione degli indici IRS e dall’altra il contemporaneo lancio di nuove offerte di mutuo con spread scontati da parte dei principali istituti bancari.

Mutui: torna a crescere la domanda delle famiglie

Dopo anni in cui il comparto dei mutui immobiliari registrava segnali di prudenza da parte delle famiglie, il primo trimestre 2024 segna un’inversione di tendenza con un +1,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Più in dettaglio, si legge nella Bussola Mutui di CRIF, sul canale online la domanda di mutui di surroga sale al 43% del totale richieste del primo trimestre 2024, dopo quattro trimestri consecutivi di contrazione che avevano portato la domanda di surroga dal rappresentare il 36% del totale richieste nel primo trimestre 2023 al 22% del totale nell’ultimo trimestre 2023.

La nuova domanda di mutui di surroga dei primi mesi dell’anno risulta però profondamente differente da quella osservata nel corso dell’anno 2023.

Chi sono i soggetti che chiedono oggi la surroga

Mentre la domanda di surroga online nel corso dell’anno 2023 risultava, infatti, trainata da mutuatari che intendevano sostituire il proprio mutuo a tasso variabile con un nuovo mutuo a tasso fisso (che offriva il doppio beneficio di una rata più conveniente e soprattutto fissa in un clima di tassi fortemente crescenti) la nuova domanda di surroga che spinge il mercato nel primo trimestre 2024 è caratterizzata da mutuatari che intendono sostituire il proprio mutuo a tasso fisso con un nuovo mutuo a tasso fisso che presenta oggi una rata significativamente più conveniente e permette risparmi significativi sulla rata dell’ordine anche del 20%.

Quanto si risparmia con la surroga

Le riduzioni degli indici IRS dell’ultimo trimestre 2023 spiegano l’integrale polarizzazione della domanda di nuovi mutui dal canale online nel primo trimestre 2024 verso la scelta di un mutuo a tasso fisso, che raccoglie il 99% delle preferenze di privati e famiglie.

Entrando nel dettaglio, i tassi delle migliori offerte di surroga a tasso fisso possono garantire a inizio aprile un risparmio molto significativo, da tassi fissi iniziali pari al 4-4,2% a tassi fissi odierni pari al 2,7% in caso di immobili con classe energetica A o B o pari al 2,99% in caso di immobili con classe energetica C o inferiore.

Infine, dice la Bussola, i principali istituti bancari hanno, infatti, lanciato a inizio anno nuove offerte di surroga dedicate a mutuatari proprietari di immobili efficienti da un punto di vista energetico con classe energetica A o B. In tal caso, per un mutuo di importo 140.000 euro e durata 25 anni (sempre sottoscritto a un tasso del 4-4,2%) il risparmio da surroga risulterebbe pari a 110 euro per rata (oltre 30.000 euro di risparmio interessi sul piano di rimborso del mutuo).