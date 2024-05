Il Modello 730 precompilato è nella testa dei contribuenti in questi giorni. Stando ai dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate (aggiornati al 29 maggio 2024) sono stati inviate oltre un milione di dichiarazione precompilate. Il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Andando ad analizzare i numeri si scopre che 987 mila sono dei Modelli 730, mentre i restanti sono dei Modelli Redditi Persone Fisiche.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e analizziamo le scelte che hanno effettuato i contribuenti nel 2024.

Debutto con il botto per il Modello 730 precompilato

La dichiarazione dei redditi precompilata ha avuto un esordio davvero brillante nel 2024. Lo scorso 20 maggio è stato aperto il canale per l’invio: nel corso di otto giorni – i dati sono aggiornati al 29 maggio 2024 – sono stati trasmessi più di un milione di documenti. Rispetto allo stesso periodo del 2022 è stata registrata una crescita del 28%. A voler essere un po’ più precisi, 986.641 sono stati i Modelli 730, i rimanenti sono stati dei Modelli Redditi Persone Fisiche.

Ottimo debutto per la nuova modalità semplificata, che è stata scelta dal 60% dei contribuenti, che proprio da quest’anno è stata messa a disposizione, in via sperimentale, dall’Agenzia delle Entrate.

Complessivamente risultano essere 9 milioni e 560 mila gli accessi che sono stati registrati dal sistema a partire dallo scorso 30 aprile 2024. Ricordiamo che proprio in quella data le dichiarazioni precompilate sono state messe a disposizione dei contribuenti per la semplice consultazione. Per poter accedere al Modello 730 precompilato o a quello PF è necessario accedere alla propria area riservata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il login deve essere effettuato utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. I contribuenti hanno sempre la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia.

Benché l’Agenzia delle Entrate abbia messo a disposizione le dichiarazioni precompilate, i contribuenti sono sempre tenuti a verificare e ad accertarsi che i dati contenuti siano corretti. E a integrarli nel caso in cui dovesse mancare qualcosa, utilizzando, se lo ritengono opportuno, la nuova compilazione semplificata.

Dichiarazione dei redditi 2024: le scadenze da tenere a mente

Il calendario della dichiarazione dei redditi da qui a fine anno è ancora fitto. I contribuenti devono tenere a mente una serie di date. Vediamo quali sono i prossimi appuntamenti che è importante ricordare.