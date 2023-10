Sono diverse le incognite che ruotano ancora intorno alla guerra scoppiata in Israele, al di là dei fatti che ad oggi risultano essere noti. I timori più grandi sono legati agli sviluppi del conflitto: sono molte le vittime da entrambe le parti. In attesa di capire come si possa evolvere la situazione, i primi allarmi iniziano a venire lanciati. A preoccupare è la risposta dei mercati: al netto dello choc iniziale causato dallo scoppio della guerra, quali reazioni avrà il conflitto sul mercato del petrolio e del gas, che già adesso risultano essere in rialzo.

Le conseguenze della guerra in Israele, come è già accaduto con quella in Ucraina, avranno un impatto su tutti i cittadini europei, che potrebbero trovarsi davanti a dei nuovi aumenti dei prezzi.

Guerra in Israele: le conseguenze su petrolio e gas

Una delle prime conseguenze della guerra in Israele si è fatta sentire sul petrolio e sul gas. Per quanto riguarda il greggio, il prezzo ha registrato immediatamente un aumento. Il Brent è arrivato a 87,23 dollari al barile, registrando un +3,13%, mentre il Wti ha toccato gli 85,60 dollari al barile, con un +3.50%. Sulla piattaforma Tff di Amsterdam il gas si è mosso nello stesso modo, arrivando a costare 40,25 euro a megawattora, ossia un +5,28%. Gli analisti avevano previsto un aumento dei prezzi nel corso del week-end. È necessario, però, contestualizzare questi aumenti a quanto sta accadendo in Israele.

Ma le preoccupazioni non finiscono qui. L’aumento dei costi delle materie prime avrà, sicuramente, un impatto anche sulle bollette di luce e gas. Anche in questo caso i prezzi saranno condizionati dall’evoluzione del conflitto: nel peggiore dei casi è comunque necessario prepararsi ad un rialzo dei costi di gas ed elettricità. Nella migliore delle ipotesi sarà comunque necessario preventivare un sensibile rialzo, determinato dall’incertezza su quanto stia avvenendo.

Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane

Se da un lato è ancora troppo presto per definire quale possa essere l’impatto sulle bollette della crisi israeliana – ma soprattutto ritenendo che gli aumenti di gas e petrolio siano solo un avvenimento temporaneo – è necessario tenere a mente che nel corso delle prossime settimane arriverà il periodo più freddo dell’anno. Le bollette di luce e gas, comunque vada, saranno più pesanti.

Stando ad alcune informazioni raccolte da Corriere.it (che ha interpellato Assoutenti), potrebbe essere ipotizzabile un aumento del 15% dell’energia elettrica. Questo potrebbe comportare un aggravio di 115 euro all’anno per le famiglie. Per quanto riguarda il gas si potrebbe arrivare a spendere 199 euro in più. Complessivamente i maggiori costi da affrontare sarebbero intorno ai 314 euro all’anno, solo a causa della guerra in Israele.

Il prezzo dell’oro

Un approfondimento lo merita l’oro. Il metallo prezioso si sta apprezzando ed è arrivato a valere 56,45 euro al grammo, registrando un rialzo dell’1,12%. Nel caso in cui il conflitto dovesse continuare, il prezzo dell’oro potrebbe essere ulteriormente spinto verso l’alto. Ricordiamo, infatti, che viene considerato un bene rifugio dagli investitori per antonomasia.

La preoccupazione più alta, comunque, è legata ai timori di un’escalation del conflitto nei Paesi mediorientali: due terzi delle riserve mondiali di petrolio e gas sono proprio in questa zona del mondo. A quali rischi andrebbero incontro i consumatori, se il conflitto si dovesse allargare e dovesse durare a lungo?