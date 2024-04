Quali sono le aziende italiane che offrono le migliori opportunità di carriera? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la classifica Top Companies 2024 Italia, arrivata quest’anno alla quarta edizione e preparata da Linkedin, il popolare social network professionale. Basandosi su una serie di dati in possesso della piattaforma, sono state identificate le 25 aziende italiane che si sono contraddistinte con l’etichetta: “migliori posti di lavoro per la crescita e lo sviluppo professionale”.

Al primo posto Intesa Sanpaolo, seguita da Accenture e da Bain Company. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo i trend principali messi in evidenza dalla ricerca di Linkedin.

Le migliori aziende dove crescere professionalmente

La classifica annuale Top Companies Italia di Linkedin ha acceso i riflettori su 25 aziende italiane, che stanno offrendo le migliori opportunità per fare carriera nel nostro paese. Per effettuare questa particolare classifica il popolare social network professionale si è basato su alcuni dati esclusivi in suo possesso e ha analizzato diversi aspetti che risultano essere strettamente collegati agli avanzamenti di carriera come ad esempio le possibilità di ottenere una promozione o l’opportunità di ottenere nuove competenze.

Le aziende, che sono entrate nella classifica quest’anno, stanno investendo nell’esperienza del personale. Ma soprattutto forniscono queste opportunità attraverso delle iniziative di aggiornamento professionale, con l’adozione dell’intelligenza artificiale o permettendo di accedere a delle condizioni di lavoro flessibili.

Nel 2024 sono undici le aziende che sono entrate per la prima volta nella top 25 stilata da Linkedin. Tra queste ci sono:

Hippocrates Holding ;

; Bayer ;

; Campari ;

; Bip.

Rispetto allo scorso anno, quindi, le novità non mancano, con il settore della consulenza aziendale che continua, però, a rimanere dominante. Seguono l’industria farmaceutica, la manifattura e i beni di consumo.

Soffermandosi all’interno dell’ambito della consulenza e dei servizi aziendali ricordiamo Accenture, Bain Company, Intellera Consulting e Deloitte. Che sono, sostanzialmente, delle conferme dello scorso anno. A cui si aggiungono due new entry: Boston Consulting Group (Bcg) e Bip.

Cresce, inoltre, anche il settore farmaceutico e della salute, nel quale ci sono Hippocrates Holding, Bayer e Eli Lilly and Company. Importante anche la presenza del settore manifatturiero e dei beni di consumo, che vede la presenza di:

EssilorLuxottica al decimo posto;

al decimo posto; Skf Group al quattordicesimo;

al quattordicesimo; Procter Gamble al ventiduesimo;

al ventiduesimo; Siemens al ventitreesimo.

Rispetto al 2023 hanno guadagnato delle posizioni le aziende che operano nel settore bancario-assicurativo, tra le quali c’è Intesa Sanpaolo, balzata in testa alla classifica, Unicredit stabile al settimo posto e Bnp Paribas al quindicesimo posto.

Da non dimenticare, inoltre, le aziende che operano nel settore food beverage:

The Heineken Company al diciannovesimo posto;

al diciannovesimo posto; Campari Group al ventesimo posto.

La classifica completa delle Top Companies Italia 2024

Ma andiamo ad analizzare la classifica completa delle Top Companies Italia 2024. Come abbiamo anticipato in vetta c’è Intesa Sanpaolo. Ecco l’elenco completo: