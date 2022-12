ITForum Milano: successo record per la 28^ edizione

La 28esima edizione dell’ITForum, che si è svolta il 29 novembre 2022 a Milano al Palazzo delle Stelline ed ha visto la partecipazione di FinanzaOnline tra i media partner, ha registrato 2.210 partecipanti, segnando un record storico per la manifestazione clou in Italia per il mondo del trading e degli investimenti.

L’edizione autunnale, che anticipa il tradizionale main event previsto il 15 e 16 giugno 2023 al Palacongressi di Rimini, quest’anno era incentrata su Trading & Metaverso, un tema che sta acquisendo sempre maggiore interesse, come confermato da questo risultato di pubblico di ITForum.

Sono state ben 32 le conferenze tenute dai più importanti esperti del settore sui temi quali trading, investimenti, digital finance, NFT, crypto e mercati finanziari.

