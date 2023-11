Ita Airways – Lufthansa: pronta la notifica dell’Eu

Dopo un lungo fidanzamento, finalmente, si avvicina il momento in cui si potrà celebrare il matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa. A fare il punto della situazione sono la premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si sono incontrati a Berlino in occasione di un vertice bilaterale.

Scholz ha sottolineato come la cooperazione tra le due compagnie aeree sia buona. Adesso, secondo il politico tedesco, è necessario un trattamento veloce e giusto da parte di Bruxelles. Sulla stessa lunghezza d’onda è Giorgia Meloni, che alle domande dei giornalisti ha risposto che per l’affaire Ita Airways – Lufthansa, la prossima settimana sarà pronta la notifica da inviare alla Commissione europea. È stato, infatti, risolto un problema che da tempo l’Ue chiedeva di risolvere. Adesso si è in attesa di una risposta in tempi rapidi.

Ita Airways – Lufthansa: il via libera

La commissione europea avrebbe dovuto dare il via libera al matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa nel corso del mese di ottobre. La fase di interlocuzione informale, che precede solitamente la notifica ufficiale, si è dilungata più del previsto. Secondo quanto hanno riportato alcuni rumors di stampa, nel corso delle ultime settimane la Commissione europea avrebbe effettuato una richiesta ben precisa a Lufthansa: rinunciare ad alcuni degli slot relativi alle rotte transatlantiche, che in questo momento risultano essere in concessione negli aeroporti di Monaco e Francoforte.

La compagnia tedesca avrebbe dovuto chiudere delle rotte particolarmente profittevoli, alle quali i vertici della società vorrebbero non rinunciare. Ad ogni modo la partnership con Ita Airways è ritenuta vantaggiosa. Questo è il motivo per il quale dovrebbe andare avanti.

L’accordo tra le due compagnie

Il Tesoro – in qualità di azionista unico di Ita Airways – e Lufthansa, nel corso del mese di maggio hanno sottoscritto un accordo che prevede un aumento di capitale della compagnia aerea italiana dell’importo di 325 milioni di euro, che permetterà ai tedeschi di entrare nell’azienda con il 41% delle quote. In un secondo momento la quota in mano a Lufthansa dovrebbe salire al 90% e raggiungere il 100% entro il 2033. Complessivamente l’operazione prevede un investimento da 829 milioni di euro.

Grazie a questa operazione Ita Airways entrerebbe completamente nell’orbita del gruppo Lufthansa, che comprende anche altri vettori come Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Air Dolomiti. A seguito del matrimonio con i tedeschi, Ita Airways abbandonerebbe l’alleanza SkyTeam, nella quale si trova con Air France e Delta Air Lines, ed entrerebbe in Star Alliance. A seguito delle varie autorizzazioni internazionali avrà la possibilità – almeno potenzialmente – di usufruire della joint venture transatlantica “A+++”, che Lufthansa ha sottoscritto con la statunitense United Airlines e Air Canada.

I prossimi passaggi

In questo momento non è ancora chiaro se nel corso della prossima settimana arriverà semplicemente la notifica o se l’intero plico – costituito da oltre 600 pagine – verrà definitivamente chiuso per essere inviato a Bruxelles. La documentazione dovrà contenere sia la firma di Lufthansa che quella del Mef. Alcune fonti vicine al dossier citate dal Corriere della Sera ritengono che tutti i passaggi propedeutici alla notifica ufficiale siano stati conclusi.

Dalle parole di Scholz e della Meloni sembrerebbe abbastanza chiara la volontà dei due governi che l’Antitrust porti il dossier alla Fase 2, che richiederebbe altri 90 giorni lavorativi oltre ai 25 necessari per la Fase 1, la quale scatterà nel momento in cui a Bruxelles arriverà la notifica.