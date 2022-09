Istat, fiducia ai minimi da aprile 2021: pesano caro vita e bollette

A settembre l’indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da aprile 2021. Lo rende noto l’Istat secondo cui si stima un calo deciso sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2).

I commenti delle associazioni dei consumatori

Nuovo tonfo per la fiducia di consumatori e imprese, con l’indice che a settembre registra una forte riduzione nelle sue varie componenti. Così il Codacons, commenta i dati forniti oggi dall’Istat. “Si tratta di un calo che non sorprende e che era ampiamente atteso, considerata la grave situazione attuale – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’inflazione alle stelle, il caro-bollette e il perdurare della guerra in Ucraina, sono tutti elementi che hanno letteralmente affossato le aspettative dei consumatori e la fiducia delle imprese, portando l’indice di riferimento ai valori più bassi da oltre un anno”.

“Il vero pericolo ora è rappresentato dai consumi, perché in un contesto di scarsa fiducia e di prezzi e tariffe in costante crescita le famiglie saranno portate inevitabilmente a ridurre la spesa e rimandare gli acquisti, con enormi danni per l’economia nazionale – conclude Rienzi – Il nuovo Governo deve correre ai ripari, adottando subito misure in grado di contrastare efficacemente la crescita dei prezzi al dettaglio e bloccare le tariffe dell’energia”.

Dopo il rimbalzo tecnico di agosto, prosegue la discesa della fiducia dei consumatori dovuta al caro bollette, al carovita e alla caduta del Governo Draghi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Evidentemente gli italiani non si sono fatti incantare da tutte le promesse fatte in campagna elettorale dai partiti e al momento non sperano in un futuro migliore per il nostro Paese. Non per niente precipitano sia i giudizi che le attese sulla situazione economica dell’Italia, così come le attese per la famiglia. Ora urge che il nuovo Governo sia varato al più presto e che intervenga subito contro l’inflazione galoppante e il gas alle stelle” conclude Dona.