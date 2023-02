Internet a casa: i prezzi continuano a scendere nel 2023

Nel corso degli ultimi tre anni le offerte Internet casa hanno decisamente cambiato volto.

Le proposte, messe a disposizione delle famiglie, sono molteplici ed i prodotti a cui accedere sono molteplici.

Oggi come oggi, in molte zone d’Italia è possibile, inoltre, accedere agevolmente alla fibra ottica, con delle tariffe più vantaggiose rispetto a qualche anno fa.

Sicuramente la crescita della fibra ottica è stata significativa nel corso degli ultimi anni, tanto che l’approccio con Internet è cambiato radicalmente, sia sotto l’aspetto della velocità di accesso, che delle spese che si devono sostenere per continuare ad averlo.

Internet, il mercato delle tariffe in Italia

Il mercato delle telecomunicazioni sembra aver cambiato volto, facendo enormi passi in avanti.

Gli utenti e le famiglie lo possono verificare andando a scoprire le nuove offerte Internet per la casa, che permettono di navigare sfruttando la massima velocità e soprattutto senza particolari limiti.

Alcune soluzioni tariffarie sono state studiate anche per soddisfare i lavoratori, che si collegano da casa in smart working.

Tariffe predisposte non solo per il lavoro, ma anche per lo studio da remoto e per l’intrattenimento tra le quattro mura di casa.

Una connessione veloce e stabile viene ottenuta grazie alla diffusione della fibra ottica FTTH. Questa tecnologia, nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2023 è cresciuta notevolmente e ha registrato +20%.

Nel corso dei primi tre mesi del 2021, secondo i dati in possesso di Segugio,it, il 20,2% degli utenti ha cercato un’offerta online per accedere ad internet tramite FTTH. Un trend che ha subìto un’ulteriore impennata nel 2023, quando è stata toccata la punta del 41% delle ricerche, di utenti che desideravano navigare da casa sfruttando la tecnologia FTTH.

L’interesse sempre maggiore degli utenti, sicuramente è stato determinato dal prezzo delle offerte: il costo dei vari canoni mensili, non è poi così differente quando cambia la tecnologia di connessione.

Tariffe ADSL, fibra ottica o wireless hanno dei costi pressoché simili.

I prezzi scendono

Le tariffe per accedere ad Internet stanno diventando più vantaggiose. È questo che si evince dai dati dell’Osservatorio Tariffe dii Segugio.it.

Mediamente, il mercato Internet riesce a beneficiare di un canone mensile medio più basso: da inizio 2023 il costo si attesta intorno ai 27,90 euro al mese.

Questo significa, in estrema sintesi, che anche quest’anno viene confermato il calo iniziato lo scorso anno.

È necessario sottolineare, però, che se da un lato il canone medio mensile è più basso, a presentare un costo più alto è il costo mensile minimo, che attualmente si è attestato a 21,90 euro, mentre nel 2021 era pari a 20,90 euro.

Ad essere interessati ad una connessione internet più veloce sono principalmente i più giovani:

sono particolarmente attivi sono i ragazzi con un’età compresa tra i 26 ed i 35 anni.

Nel 2019 questa fascia di età rappresentava il 10,1% del totale, mentre quest’anno ha raggiunto quota 18,6%.

Percentuali in rialzo anche per la fascia d’età compresa tra 36 e 45 anni che passa dal 19% al 21,7%.

Un dato particolarmente interessante è quello relativo alla distribuzione geografica degli utenti, che stanno effettuando delle ricerche.

Interessati alle offerte internet casa sono principalmente gli utenti del Nord Italia.

Nel corso del primo trimestre 2020 sono il 40,5%, mentre nel 2022 sono saliti al 51,5%.

Sulla lunghezza d’onda opposta la percentuale degli utenti del Sud e delle Isole che sono passati dal 38,8% del totale ad appena il 24%.