Immobiliare: quanti anni di stipendio servono per comprare casa?

Il mattone è considerato dalla maggioranza degli italiani un bene rifugio su cui investire ma ad oggi acquistare una casa diventa sempre più proibitivo. Ad un operaio servono in media 11,6 anni di stipendio per coprire la spesa relativa all’acquisto di una abitazione da 80 mq, 9,7 anni ad un impiegato e 4 ad un dirigente.

Queste le proiezioni di Assoutenti in uno studio condotto insieme al Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) basate sulle retribuzioni medie nette in Italia, rivelando però differenze sul territorio.

Quanti anni di stipendio servono per comprare casa

Così a Milano un operaio deve mettere in conto 23,3 anni di retribuzione per acquistare una casa da 80 mq sul territorio comunale (18,8 anni a Firenze e 15,3 a Bologna), mentre ad un impiegato ne occorrono 19,5 (15,7 anni a Firenze e 12,9 a Bologna), ad un dirigente ne bastano 8. Va meglio a Roma, dove servono 15 anni di stipendio di un operaio per l’acquisto di un immobile di pari livello, 12,5 anni per un impiegato e 5,1 anni per un dirigente.

Prezzi case: Milano la più cara

Acquistare casa diventa irraggiungibile per colpa dei rialzo dei prezzi tanto che per acquistare casa nel 2025 si spende il 16 per cento in più rispetto al 2019. A gennaio 2025 il costo medio al metro quadro di una abitazione nelle grandi città italiane risulta in crescita del +16,1% rispetto a gennaio del 2019, con fortissime differenze sul territorio.

Andando nel dettaglio, Milano è il comune che vanta il prezzo più elevato, pari a oltre 5.400 euro al mq, seguita da Firenze (4.365 euro) e Bologna (3.566). Tra le grandi città le più economiche risultano ad oggi i comuni di Perugia (1.299 euro/mq) e L’Aquila (1.451 euro/mq). Trieste è la città dove, rispetto al 2019, i prezzi sono aumentati di più, con una crescita del 50% in sei anni, +39,5% a Milano, +33% a Trento. Tra i grandi comuni monitorati, solo Genova registra un decremento del costo al mq delle abitazioni: -3,7% sul 2019 – evidenzia il Centro di formazione e ricerca sui consumi.

“I prezzi degli immobili continuano anche nel 2025 la loro corsa al rialzo al punto che in alcune città acquistare casa è diventato proibitivo se non impossibile, a meno che non si disponga di ingenti capitali – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Un mercato quello immobiliare caratterizzato da un forte squilibrio tra domanda e offerta in alcuni comuni che porta i prezzi a salire alle stelle, mentre in altre città si assiste alla trasformazione degli immobili – prima destinati ad uso abitativo – in strutture ricettive per affitti brevi, alimentando l’emergenza abitativa con effetti diretti sui costi di acquisto delle abitazioni” – conclude Melluso.