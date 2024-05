Immobiliare di lusso, aumentano prezzi e vendite: le classifiche

Il mercato residenziale di lusso resta sempre uno dei settori dove i prezzi aumentano ogni anno, nonostante i continui aumenti dei tassi di interesse. Secondo il Prime Global Cities Index, report dell’agenzia immobiliare Knight Frank riguardante il mercato residenziale di lusso nelle varie città nel mondo, i prezzi medi annui sono infatti aumentati del 3,7% in un anno fino a dicembre 2023. Ma il report ultimo, che copre il quarto trimestre del 2023, mostra anche come questo settore sia molto volatile: se infatti l’82% dei mercati immobiliari nelle città abbiano registrato aumenti di prezzo negli ultimi 12 mesi, solo il 64% ha assistito a una crescita negli ultimi tre mesi.

E come aumentano i prezzi, salgono anche le vendite: per il Global Super-Prime Intelligence, report sempre di Knight Frank, nel quarto trimestre del 2023 le vendite delle case super-prime (ovvero quelle che costano dai 10 milioni di dollari in su) sono aumentate dell’11% su base annua. In totale, si sono registrate 411 transazioni in 12 mercati, rispetto alle 370 dello stesso periodo del 2022, per un valore di 31,9 miliardi di dollari.

Aumentano i prezzi medi annui

Le città che hanno visto una maggiore crescita di prezzo nel 2023 sono tutte asiatiche: al primo posto c’è Manila, capitale delle Filippine, con una impressionante crescita del 26,3%. Un aumento che secondo il report è causato dalle numerose richieste da parte degli espatriati che tornano nel loro paese per gestire le imprese locali, visto anche l’aumento dell’economia filippina.

Segue poi Dubai, con una crescita del 15,1%. Numeri comunque molto alti, ma per la città araba si tratta in realtà di un peggioramento, considerando che negli ultimi tre anni i prezzi erano aumentati del 182%. I prezzi sono scesi del 6,7% negli ultimi tre mesi dell’anno. Completa il podio Mumbai con una crescita del 10% negli ultimi 12 mesi, un dato che rispecchia l’aumento dell’economia indiana, cresciuta dell’8,4% nel 2023, secondo il Wealth Report 2024.

Di seguito, la top 10 delle città che hanno visto gli aumenti maggiori dei prezzi nell’ultimo anno

Manila 26,3%

Dubai 15,1%

Mumbai 10%

Shanghai 8,6%

Los Angeles 8,2%

Vancouver 7,2%

Christchurch 6,8%

Miami 6,5%

Madrid 6,4%

Seoul 6,2%

Il mercato immobiliare negli Stati Uniti varia a seconda delle città. Come risulta dalla top 10, Los Angeles e Miami sono in crescita, ma New York invece cala del 3,3% nel corso dell’anno, incluso anche un calo dello 0,6% nell’ultimo trimestre.

I dati degli immobili super-prime

Aumentano anche le vendite delle case super-prime, con un 2023 che si chiude in crescita a +11% su base annua e facendo dimenticare così il rallentamento che c’era stato nel terzo trimestre, quando le vendite erano calate del 2,3%. Dati che quindi fanno ben sperare sul mercato del 2024. La città con il maggior numero di vendite è stata Dubai con 108, seguito da Londra e New York con 52 ciascuno.

Nonostante il calo dei prezzi del 2023, la capitale araba resta comunque una delle mete più ricercate da parte dei ricchi. Londra ha mantenuto per il secondo trimestre il secondo posto nella classifica nonostante un calo (dalle 71 vendite del terzo trimestre alle 52 dell’ultimo report) condividendo la posizione con New York, che ha invece visto un aumento da 34 a 52. Va molto male Hong Kong, realizzando solo 15 vendite e portando così fuori il paese per la prima volta il paese dai primi cinque posti. Sydney e Ginevra si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto.

Sebbene le vendite dei prodotti superprime siano aumentate nel quarto trimestre in tutte le città analizzate, spingendo le vendite totali del 2023 rispetto a quelle del 2022, i dati sono comunque ancora inferiori del 22% rispetto ai livelli raggiunti nel 2021. Tuttavia, i numeri sono ancora significativamente superiore a quelli pre-pandemici osservato nel 2019

Dubai: 108

London: 52

New York: 52

Sydney: 42

Ginevra: 38

Los Angeles: 31

Singapore: 19

Miami: 16

Hong Kong: 15

Orange County: 14

Palm Beach: 11

Parigi: 3

La situazione in Italia

E l’Italia? Nelle due classifiche di Knight Frank non appare nessuna città italiana, ma questo non significa che il mercato del lusso qui da noi stia arrancando.

Anzi, il mercato continua a crescere: secondo Immobiliare.it Insights, in collaborazione con LuxuryEstate.com, la domanda è in aumento del 9% rispetto al periodo precedente all’epidemia di Covid-19. Inoltre, il segmento del lusso rappresenta attualmente il 2,3% di tutto il mercato residenziale italiano. La maggior parte degli immobili si trovano nelle regioni del Nord e del Centro del Paese, pari quasi al 90%. Per la precisione: il 36% si trova nel Nord-Ovest, il 18% nel Nord-Est e il 34% è situato nel Centro. Sud e le Isole ospitano il 12% del patrimonio immobiliare di lusso disponibile.

Coerentemente con il dato territoriale, il podio delle zone dove si trovano gli stock di maggior valore vede in prima posizione Milano, con 6,06 miliardi di euro, seguita da Roma, 4,50 miliardi di euro, e, a chiudere, la Versilia, con 3,47 miliardi di euro. In quarta posizione si piazza poi la Riviera Ligure, con uno stock dal valore complessivo di 2,87 miliardi.