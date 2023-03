Hai la partita Iva: ecco un bonus da non perdere

Sei titolare di una partita Iva? Ottimo, puoi ancora beneficiare di un bonus per tutto il 2023: il Governo, infatti, ha confermato il Voucher Connettività imprese per tutto l’anno.

Nota anche come bonus Internet, la misura è disponibile fino ad esaurimento fondi, che sono stati redistribuiti tra le varie regioni italiane, per riuscire a soddisfare le numerose richieste che sono arrivate.

A confermare la proroga del bonus Internet è stata la Commisisone Europea.

In Italia sono ancora a disposizione qualcosa come 430 milioni di euro da essere utilizzati.

In estrema sintesi, viene confermata la struttura del provvedimento in vigore fino allo scorso anno. Da quest’anno, però, è stato aggiunto un voucher aggiuntivo rispetto ai tre originari.

Bonus Internet: chi ne può fare richiesta

Il bonus internet è rivolto ai titolari di partita Iva, non importa che siano delle micro, piccole o media imprese.

L’incentivo può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi e dai professionisti, purché siano dotati di una partita Iva.

Grazie a questa misura, viene riconosciuta l’importanza strategica della banda ultralarga, in questa prima fase di rilancio e di transizione digitale.

Il contributo, fondamentalmente, ha lo scopo di favorire un vero e proprio risparmio alle imprese e ai professionisti per migliorare la loro connettività.

L’operazione, ovviamente, deve essere effettuata perseguendo gli obiettivi di digitalizzazione aziendale.

Attraverso i voucher messi a disposizione dal bonus Internet, le aziende hanno a disposizione degli sconti per gli abbonamenti di banda larga, che siano in grado di supportare il loro processo di digitalizzazione.

Per accedere alle agevolazioni previste dal bonus Internet, le aziende devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

Questo requisito non è richiesto ai professionisti dotati di partita Iva.

Il valore del voucher, invece, è calcolato sulla base delle caratteristiche della connettività e dei suoi costi.

E soprattutto sulla presenza di step change: stiamo parlando degli incrementi effettivi della velocità di connessione rispetto alla situazione pregressa.

Partita Iva: chi può accedere alla misura

Hanno la possibilità di accedere al bonus Internet anche per i liberi professionisti, dotati di partita Iva. La misura è stata pensata per:

persone fisiche con partita Iva, che sono iscritti in albi ed elenchi anche organizzati in forma associativa;

soggetti con partita Iva, che esercitano una attività professionale per cui non è necessaria l’iscrizione in albi, anche organizzati in forma associativa.

I voucher sono stati suddivisi in tre diverse fasce + una: Fascia A (suddivisa in A1 e A2), Fascia B, Fascia C. ecco la suddivisione dei voucher, così come stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

Voucher A1 – Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s;

Voucher A2 – Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell'intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari;

Voucher B – Voucher con contributo di connettività pari a 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell'intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.;

Voucher C – Voucher con contributo di connettività pari a 2.000 euro per un contratto della durata di 24 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.

La realizzazione delle attività è stata affidata direttamente a Infratel Italia. La prenotazione del voucher può essere effettuata attraverso l’operatore di connettività prescelto.