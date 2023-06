Forbes presenta l’uomo più ricco d’Italia. Sul podio c’è ancora Giovanni Ferrero

A chi spetta il titolo di uomo più ricco d’Italia?

La domanda non è solo curiosità: nel 2023 siamo abituati alla più bieca ostentazione del lusso sui social, tanto che è diventato un tratto distintivo di molti personaggi.

Ma dietro a questa ostentazione cosa si nasconde? Chi sono in realtà gli uomini (o le donne) più ricchi in Italia?

A stilare questa classifica è la rivista americana Forbes, che, nel corso degli anni, si è specializzata in questo particolare tipo di graduatorie.

Nella classifica aggiornata a giugno 2023, l’uomo più ricco in Italia è sempre Giovanni Ferrero.

Ad uscire, invece, dalla top ten è Stefano Pessina, che da quest’anno è considerato cittadino monegasco.

Al secondo posto c’è Giorgio Armani, mentre al terzo c’è Sergio Stevanato.

Silvio Berlusconi, fino al momento della sua morte, occupava il terzo posto, con un patrimonio familiare che è stimato in 6,8 miliardi.

Il patrimonio delle persone più ricche in Italia, nonostante la pandemia e la crisi accentuata dallo scoppio della guerra in Ucraina, nel 2023 non ha subito pesanti contraccolpi. Anzi, in generale è addirittura aumentato. Ma vediamo chi sono le persone più ricche in Italia.

Le persone più ricche in Italia

Come abbiamo anticipato in precedenza, la rivista statunitense Forbes aggiorna regolarmente la classifica delle persone più ricche al mondo.

All’interno di questa classifica più ampia è presente una sezione dedicata all’Italia.

Vediamo chi era in questa top ten nel mese di aprile 2023.

Giovanni Ferrero, con un patrimonio stimato di 39,7 miliardi di dollari, è l’uomo più ricco in Italia.

A seguito della scomparsa del fratello maggiore Pietro Ferrero è lui alla guida dell’azienda di famiglia.

Figlio di Michele è al comando di un vero e proprio colosso mondiale della cioccolata, che nel 2020 ha registrato un fatturato pari a 12,3 miliardi di euro.

Giorgio Armani, con un patrimonio stimato in 11,9 miliardi di dollari, è il secondo uomo più ricco in Italia.

Armani è, senza dubbio, un’autentica icona internazionale della moda. Nel 2015 il fatturato della sua azienda è stato pari a 2,5 miliardi. Secondo People With Money, nel 2018 è stato lo stilista più pagato al mondo.

Al terzo posto, con un patrimonio pari a 7,4 miliardi di dollari, troviamo Sergio Stevanato, che è presidente onorario del CdA della Stevanato Group, azienda leader nel campo farmaceutico.

Prima tra le donne, ma quarta nella classifica complessiva, c’è Massimiliana Landini Aleotti, con un patrimonio stimato in 7,2 miliardi di dollari.

Vedova di Alberto Aleotti, che è stato l’artefice della crescita e dello sviluppo della Menarini, un’importante azienda farmaceutica.

Al quinto posto troviamo Pietro Ferrari, con un patrimonio stimato in 6,4 miliardi di dollari. Figlio di Enzo, è il proprietario del 10,23% del gruppo Ferrari, del quale è anche il vice presidente.

La classifica continua

Al sesto posto troviamo Patrizio Bertelli, con un patrimonio stimato in 5,5 miliardi di dollari.

L’imprenditore toscano, dopo aver sposato Miuccia Prada, è l’amministratore delegato del gruppo Prada, nel quale gestisce la parte commerciale.

Al settimo posto c’è proprio Miuccia Prada, con un patrimonio stimato in 5,5 miliardi di dollari.

Nipote di Mario Prada, da quando ha iniziato a disegnare anche lei delle collezioni, la casa di moda è diventata una delle più famose a livello mondiale.

All’ottavo posto c’è Luca Garavoglia, con un patrimonio stimato in 5,1 miliardi di dollari.

Garavoglia è presidente del Gruppo Campari, gruppo che detiene marchi come Campari, Aperol, Crodino e Cinzano.

Al nono posto troviamo Alessandra Garavoglia, con un patrimonio pari a 4,3 miliardi di dollari. È la sorella di Luca.

Giuseppe Crippa, con un patrimonio stimato in 4 miliardi di dollari, occupa il decimo posto tra gli uomini più ricchi in Italia.

L’imprenditore è a capo di Technoprobe, un’azienda che si occupa di semiconduttori e microelettronica.