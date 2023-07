Fintech, una perfetta sconosciuta utilizzata tutti i giorni in banca

Il fintech è uno strumento di uso quotidiano, per la maggior parte degli italiani, che, però, non sanno nemmeno che lo stanno usando.

Stando ad una ricerca effettuata da Qonto, nove italiani su dieci utilizzano App di tecnofinanza per effettuare pagamenti digitali o gestire altre attività bancarie.

Nella maggior parte dei casi, comunque vada, nel momento in cui viene chiesto a questi soggetti cosa sia e come funzioni il fintech, una persona su tre non sa nemmeno cosa sia.

Il 60% degli interpellati afferma di averne sentito parlare, ma di non conoscerlo.

Nel nostro paese il fintech rappresenta uno dei settori che raccoglie il volume più alto di investimenti, mentre il numero delle aziende che vi sono coinvolte direttamente continua a crescere.

Stando ad alcune previsioni effettuate da alcuni esperti, il numero di persone destinate ad utilizzare il fintech è destinato a crescere, ogni anno, almeno del 15–20%.

Questo è il motivo per il quale le aziende fintech devono farsi conoscere, ma soprattutto devono riuscire a distinguersi sul mercato.

Fintech, le nuove sfide

Quali sono le sfide più importanti delle aziende fintech?

La prima, senza dubbio, è la raccolta di capitali.

La seconda è acquisire nuovi clienti: per centrare questo obiettivo il marketing è lo strumento principale.

Il fintech è un settore relativamente nuovo: ha delle caratteristiche complesse e che sono in costante evoluzione.

Questo è il motivo per il quale è necessario domandarsi se le agenzie di marketing siano preparate in maniera adeguata ad affrontare questa sfida.

A giocare un ruolo decisivo in questo campo saranno le agenzie specializzate nel fintech marketing.

Alcuni operatori, infatti, si stanno specializzando in questo specifico settore.

Sono riusciti a comprendere quali siano le sfide da affrontare e stanno iniziando a sviluppare strategie mirate, che hanno lo scopo di promuovere le aziende fintech e cercare di farle conoscere ad un pubblico sempre più ampio.

La conoscenza e l’esperienza acquisita sia nel fintech che nel marketing permette a queste agenzie di posizionarsi perfettamente sul mercato della consulenza e diventare dei partner ideali. Aiutando, in questo modo, le aziende che hanno intenzione di distinguersi e riuscire a crescere all’interno di questo particolare mercato.

In cosa consiste il fintech marketing

Attraverso il termine fintech marketing vengono identificate tutte quelle strategie e i vari strumenti che vengono utilizzati per promuovere un determinato prodotto od uno specifico servizio.

Tra l’altro sono strategie disegnate specificatamente per il settore finanziario.

I servizi finanziari digitali vengono utilizzati sempre più di frequente: questo è il motivo per il quale vi è una domanda sempre maggiore di promuovere questi servizi e cercare di rendere i consumatori più consapevoli della necessità di utilizzare i prodotti fintech.

Il fintech ha esigenze mirate e presenta dinamiche particolari e ben precise: per questo è richiesto un approccio mirato quando si parla di marketing.

Le aziende, tra l’altro, operano in un ambiente altamente regolamentato: questo è il motivo per il quale è necessario accettare la sfida e cogliere le opportunità presentate dal mercato.

Anche in Italia sono presenti alcune agenzie creative, che si occupano anche di fintech.

Sono presenti, prima di tutto, agenzie internazionali, che hanno sede nel nostro paese, come ad esempio Team Lewis, Cloudnova e Making Science.

Soffermandosi proprio su quest’ultima, Making Science nel 2022 ha sottoscritto un importante partnership con il Fintech District, che, in estrema sintesi, rappresenta la community internazionale a cui fa riferimento l’intero universo fintech presente in Italia.