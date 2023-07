Cos’è “Dedicata a te”, la card per sostenere le famiglie a basso reddito

Arriva ‘Dedicata a te’: la card per aiutare le famiglie e le imprese. Ecco di che cosa si tratta

Presentata, nel corso della giornata di ieri, la carta sociale per acquistare i beni di prima necessità, che è stata battezzata Dedicata a te.

I detentori di questa card avranno la possibilità di acquistare generi alimentari per un ammontare massimo pari a 382,50 euro.

“Dedicata a te” è una card destinata alle famiglie meno abbienti e il suo scopo è quello di sostenere i loro acquisti di generi di prima necessità.

Il governo ha finanziato l’iniziativa attraverso un fondo del valore di 500 milioni di euro, che è stato previsto nella Legge di Bilancio 2023 approvata a fine 2022.

Attraverso un apposito decreto interministeriale del 18 aprile 2023, è stato successivamente definito il funzionamento della carta.

Nel corso di una conferenza stampa, che ha visto la partecipazione di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e di Elvira Calderone, Ministro del Lavoro, è stato descritto il funzionamento della carta, la cui distribuzione è stata affidata a Poste Italiane.

Dedicata a te: le intenzioni del governo

“Dedicata a te” sarà disponibile dal prossimo 18 luglio.

Almeno questa è l’intenzione del Governo: la nuova card dovrebbe andare in soccorso ad almeno 1 milione e 300 mila nuclei familiari a basso reddito.

Grazie a questo nuovo strumento i diretti interessati avranno la possibilità di acquistare beni alimentari di prima necessità: in altre parole qualsiasi alimento, con l’esclusione delle bevande alcoliche.

Che cosa si intende per famiglie a basso reddito?

Con questo termine il governo si riferisce a quelle composte da almeno tre persone con un Isee inferiore a 15.000 euro (ricordiamo che l’Isee è un indicatore che permette di valutare la situazione economica di un determinato nucleo familiare, prendendo in considerazione varie informazioni tra le quali rientrano il reddito ed il patrimonio).

Per poter utilizzare la card “Dedicata a te” è necessario essere residenti in Italia e possedere una certificazione Isee in corso di validità.

Non possono accedere a questo contributo quanti stiano beneficiando di un qualsiasi tipo di sostegno al reddito che arriva direttamente dallo Stato.

Per essere chiari, non possono ricevere la card quanti stanno percependo il reddito di cittadinanza o la cassa integrazione.

Quanti siano stati identificati direttamente dall’Inps come potenziali beneficiari dell’iniziativa, nel corso delle prossime settimane riceveranno una lettera direttamente dal comune di residenza.

Dovranno, quindi, presentarsi agli uffici di Poste Italiane per ritirare direttamente la card.

Il governo prevede che la card possa essere ritirata a partire del 18 luglio.

Dovrà essere attivata entro il 15 settembre: chi non dovesse farlo perde completamente il bonus. I fondi delle carte non attivate verranno ripartiti su quelle attivate.

Ai possessori della card ‘Dedicata a te’ spetta, inoltre, uno sconto del 15% sulla spesa effettuata negli esercizi commerciali che aderiscono alla convenzione Masaf, Grande Distribuzione e Confesercenti.

Questo sconto si va ad accumulare alle promozioni che sono regolarmente attuate dagli esercizi commerciali.

Come utilizzare la card

L’utilizzo della card risulta essere particolarmente semplice.

Potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari come una semplice carta prepagata.

Per riuscire ad ottenere la carta elettronica non è necessario presentare alcuna domanda.

I potenziali beneficiari, in possesso dei requisiti previsti per accedere alla misura, saranno tempestivamente informati dai Comuni, che indicheranno le modalità di ritiro presso gli uffici postali.

Ricordiamo che la card ha un importo precaricato pari a 382,50 euro, che può essere utilizzato fino ad esaurimento. Per il momento non sono previste ulteriori ricariche.