Mercato energia elettrica in fermento, arriva anche Fastweb con la sua offerta a canone fisso

Il mercato dell’energia è in fermento, soprattutto in questi mesi con la fine del regime di massima tutela. Ma proprio perchè sono in corso molti cambiamenti, può essere l’occasione per un nuovo operatore di entrare nel mercato dell’energia elettrica. Come ha deciso di fare Fastweb, che ha presentato oggi Fastweb Energia. La formula del neonato operatore riprende in parte quella che l’azienda italiana attua nel settore della telefonia: un canone fisso e una soglia prefissata, tutto compreso. Nella telefonia si parla di GB, in questo caso si parla di kWh. Il tutto con energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Questo rappresenta un passo significativo per Fastweb, specialmente considerando l’acquisizione prevista di Vodafone da parte di Swisscom, attesa nel primo quadrimestre del 2025. Tale operazione porterà all’integrazione tra Vodafone e Fastweb, dando vita a un nuovo operatore in grado di giocare un ruolo di primo piano sia nel settore delle telecomunicazioni che dell’energia.

Quanto costeranno i piani di Fastweb Energia

Caratteristica principale delle offerte di Fastweb Energia è il canone mensile fisso, differenziato in base alle fasce di consumo. Questo meccanismo mira a semplificare la vita degli utenti finali, offrendo una maggiore chiarezza sulle spese in relazione ai consumi effettivi registrati.

Il prezzo mensile stabilito da Fastweb include tutte le voci (costo della materia prima, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, accise, IVA) ed è garantito fisso per 12 mesi dall’attivazione dell’offerta scelta. Questo assicura una protezione dagli aumenti dei prezzi durante tale periodo.

Per i nuovi clienti, Fastweb Energia offre tre opzioni:

Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all’anno

Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno

Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno

Se si superano i consumi inclusi nel canone, il costo per l’energia aggiuntiva è trasparente e tutto compreso, pari a 0,45 euro per kWh. Anche i clienti esistenti di Fastweb possono sottoscrivere queste offerte, usufruendo di uno sconto aggiuntivo di 5 euro sul canone mensile. Inoltre, l’operatore ha precisato che per i clienti che aderiranno all’offerta nelle prossime settimane è previsto un ulteriore vantaggio: il prezzo del canone mensile di Fastweb Energia sarà bloccato per 5 anni. È importante sottolineare che tutte le offerte sono prive di vincoli e costi nascosti. Non ci sono penali né una durata contrattuale minima.

Fastweb offrirà strumenti online per il monitoraggio dei consumi giornalieri, consentendo agli utenti di prevedere quanto si spende all’anno. Questi strumenti includono un’intelligenza artificiale accessibile tramite l’Area Clienti del sito web e l’app dell’operatore. Tutta l’energia fornita da Fastweb è di origine “green”, prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili al 100%.

“Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti – ha detto Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb -. La qualità del servizio e l’innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze”. L’offerta, ha spiegato Renna, “è l’unica che ti fa vedere un prezzo che è quello che paghi, senza sorprese. È al 100% green, l’energia è rinnovabile certificata”.

La data del debutto ancora non si conosce, ma dovrebbe essere vicina: Fastweb è presente già da metà marzo negli elenchi ufficiali dei venditori di energia elettrica e gas del ministero dell’Ambiente e di Arera e il sito ufficiale fastwebenergia.it è già online, con un numero verde per l’assistenza clienti.

Intanto cala la bolletta della luce

Nei giorni scorsi Arera aveva annunciato l’ultimo aggiornamento trimestrale per i clienti non vulnerabili. Le bollette elettriche hanno registrato un calo del 19,8% per la famiglia media sotto il regime di maggior tutela nel secondo trimestre del 2024. Il calo è principalmente attribuito al trend ribassista dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, che si è verificato alla fine del 2023 e nei primi mesi del 2024, anche se oggi si sta rallentando a causa delle crescenti tensioni geopolitiche.

Le aspettative di prezzi nel mercato del gas naturale per il secondo trimestre del 2024, favoriti da un elevato livello degli stoccaggi europei alla fine della stagione di erogazione, dovuto a un inverno relativamente mite, hanno portato a una stima del prezzo dell’energia elettrica (PUN) di circa 83 €/MWh.

In termini di impatto finale, la spesa per la famiglia media nell’anno compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 sarà di circa 662 euro, tornando ai livelli precedenti alle crisi. Questo rappresenta una diminuzione del 47,7% rispetto ai dodici mesi corrispondenti all’anno precedente, quando i prezzi raggiunsero i massimi storici.