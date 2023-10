Facebook e Instagram avranno una versione a pagamento.

Meta Platforms aveva annunciato in più occasioni l’intenzione di introdurre un abbonamento per i sui social network: ma fino ad oggi erano solo stati annunci.

Questa volta, invece, la novità è arrivata realmente.

Mark Zuckerberg permetterà – anzi sarebbe più giusto affermare che offrirà – agli utenti europei la possibilità di utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità, a fronte di un abbonamento mensile.

È bene sottolineare, però, che quella offerta è una possibilità aggiuntiva, non un obbligo.

Gli utenti continueranno ad avere la possibilità di accedere gratuitamente ai due social: quanti dovessero decidere di continuare ad usufruire della versione gratuita, potranno continuare ad utilizzare i vari servizi, visualizzando, però, le inserzioni pubblicitarie che saranno più pertinenti.

Facebook e Instagram a pagamento

Dietro alla decisione di introdurre Instagram e Facebook a pagamento c’è una vera e propria scelta commerciale effettuata da Meta Platforms. In altre parole gli utenti dovranno scegliere se permettere all’algoritmo di utilizzare i loro dati per una pubblicità altamente targettizzata o, in alternativa, pagare un onere mensile. La scelta, quindi, è se fornire i propri dati personali o pagare.

A rendere noto la decisione di lanciare un piano in abbonamento per i due social network è stato reso noto direttamente da Meta Platforms, che in una nota ha spiegato che:

Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche. Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati.

La decisione di introdurre la versione a pagamento, in estrema sintesi, serve per ottemperare alle normative dell’Unione europea, che sono sempre in evoluzione. A novembre partiranno le versioni a pagamento di Facebook ed Instagram: la data dovrebbe essere quella del 6 novembre, ma, al momento, mancano delle conferme ufficiali da parte della società.

Meta Platforms, in estrema sintesi, permetterà agli utenti europei di utilizzare Facebook ed Instagram di sottoscrivere degli abbonamenti per non visualizzare la pubblicità. Le informazioni di quanti sceglieranno di abbonarsi non verranno utilizzate per gli annunci pubblicitari.

I costi degli abbonamenti

Quanto costerà sottoscrivere l’abbonamento ad Instagram e Facebook? Da Meta Platforms spiegano che avrà un costo di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro su IOS o Android. L’abbonamento, indipendentemente da dove venga effettuato, sarà valido per tutti gli account collegati al centro gestione account dell’utente. Fino al 1° marzo 2024 l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al centro: da questa data in poi, per ogni account inserito nel Centro Gestione verrà applicato un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per quelli sottoscritti sul web e di 8 euro per quelli attivati su IOS ed Android.

Senza dubbio quella di Meta Platforms costituisce una mossa importante per i social network a pagamento. Per la prima volta, infatti, si passa dalla teoria ai fatti. Uno dei primi che aveva iniziato a creare dibattito su questo argomento è stato Elon Musk, che a seguito dell’acquisto di Twitter – poi diventato X – ha spinto sul piano dell’accelerato per quanto riguarda gli abbonamenti. Detto questo, però, per quanto riguarda Facebook e Instagram non sembra esserci alcuna differenza per chi si abbona, se non per la possibilità di vedersi esclusi dalla pubblicità.