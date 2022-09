Dal metaverso al mondo reale: Mark Zuckerberg non se la passa bene

Brutte notizie per Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ora Meta, ha visto il suo patrimonio assottigliarsi notevolmente quest’anno.

In un anno difficile per quasi tutti i titani della tecnologia statunitense, a spiccare è la ricchezza andata in fumo dell’amministratore delegato di Meta Platforms Inc. La sua fortuna si è dimezzata e non poco, con un calo di 71 miliardi di dollari quest’anno, il più alto tra gli ultra-ricchi monitorati dall’indice Bloomberg Billionaires. Non che rimane squattrinato ma con gli attuali 55,9 miliardi di dollari, il suo patrimonio netto si è più che dimezzato e adesso si colloca al 20esimo posto tra i miliardari globali, il posto più basso dal 2014.

Meno di due anni fa il 38enne Zuckerberg faceva parte di un’élite di miliardari globali, dove solo nomi come Jeff Bezos e Bill Gates avevano fortune più grandi di Mr Facebook. La sua ricchezza era cresciuta fino a raggiungere un picco di 142 miliardi di dollari nel settembre 2021, quando le azioni della società toccarono i 382 dollari. Il mese successivo, Zuckerberg ha introdotto Meta e ha cambiato il nome della società ma da lì in poi la strada è stata in gran parte in discesa, con l’azienda che sta ancora lottando per trovare il suo posto nell’universo tecnologico. Il tutto è iniziato a febbraio, quando l’azienda ha rivelato che non c’è stata alcuna crescita degli utenti mensili di Facebook, innescando un crollo storico del prezzo delle azioni e riducendo la fortuna di Zuckerberg di 31 miliardi di dollari, tra i più grandi cali di ricchezza in un solo giorno di sempre. Altri problemi riguardano la scommessa di Instagram su Reels – la sua risposta alla piattaforma di video di breve durata di TikTok – anche se ha un valore inferiore in termini di entrate pubblicitarie, mentre l’industria in generale è stata colpita dalla riduzione della spesa di marketing a causa delle preoccupazioni per il rallentamento dell’economia. Secondo Laura Martin, analista senior del settore Internet presso Needham & Co, il titolo è stato trascinato al ribasso anche dagli investimenti dell’azienda nel metaverso. Zuckerberg ha dichiarato di aspettarsi che il progetto perderà somme “significative” nei prossimi tre-cinque anni. Nel frattempo, Meta “deve recuperare questi utenti da TikTok”, ha detto Martin. L’azienda è inoltre ostacolata da “un eccessivo controllo e intervento normativo”.

L’azienda di Menlo Park, California, sta andando peggio nel 2022 rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi FAANG. Quest’anno è scesa del 57% circa, molto più dei cali del 14% di Apple, del 26% di Amazon e del 29% di Alphabet, società madre di Google. Meta sta persino riducendo il divario delle perdite del 2022 rispetto a Netflix, che è scesa di circa il 60%. Se non fosse per il suo impegno nella realtà virtuale, il gigante dei social media “sarebbe più in linea con Alphabet”, ha dichiarato Mandeep Singh, analista tecnologico di Bloomberg Intelligence.