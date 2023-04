Conto Deposito più conveniente: il guadagno netto aumenta del 6%

Uno degli strumenti più utilizzati, nel corso degli ultimi mesi, per contrastare l’inflazione e, soprattutto, per aumentare il valore della propria liquidità è sicuramente il conto deposito. Banche ed istituti finanziari hanno provveduto ad aggiornare le proprie offerte, andando a proporre delle tariffe più vantaggiose alla propria clientela.

L’Osservatorio di SOStariffe.it e ConfrontaConti.it, in un’indagine pubblicata nel corso del mese di febbraio 2023, ha messo in evidenza che il guadagno netto garantito dal conto deposito è aumentato del 372% se confrontato con il 2022. Rispetto a febbraio, ora come ora, la convenienza del conto deposito è cresciuta del 6%, quando si prendono in considerazione gli investimenti di media e lunga durata.

Conto deposito, cresce la convenienza per i risparmiatori

Aumenta la convenienza per i risparmiatori, che hanno deciso di investire in un conto deposito. A confermarlo sono i dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it, il quale, già con l’indagine pubblicata nel corso del mese di febbraio, aveva messo in evidenza un importante incremento del guadagno netto, che deriva direttamente da questo tipo di investimento rispetto a quanto accadeva nel 2022. Il conto deposito, inoltre, ha rafforzato la propria convenienza in un periodo condizionato dalla turbolenza che ha condizionato il settore bancario internazionale: ricordiamo su tutti i casi che hanno coinvolto Silicon Valley Bank e il Credit Suisse.

Andando a confrontare i dati relativi alle nuove rilevazioni dell’Osservatorio di inizio aprile 2023 con i dati di febbraio, è stato registrato un leggero incremento del tasso di interesse medio proposte dalle banche. Sostanzialmente questo si traduce in un incremento del guadagno netto pari al 6%, nel momento in cui si scelgono degli investimenti a medio e lungo termine. Scegliere questo tipo di prodotto potrebbe dimostrarsi una scelta vincente, per l’assenza di rischi e per un tasso di interesse in costante crescita.

A confermare la sostanziale convenienza del conto deposito nel corso delle ultime settimane sono direttamente i dati raccolti dall’Osservatorio: rispetto allo scorso mese di febbraio, il tasso lordo medio, che viene garantito dalle banche è cresciuto fino ad un massimo di +0,12 punti, in caso di vincoli a dodici mesi. La forte crescita, che era stata registrata dalla precedente rilevazione con il confronto tra i dati di inizio 2023 e inizio 2022 in cui si evidenzia un miglioramento fino a +1,7 punti su base annua (nel caso dei vincoli a 18 mesi).

Aumenta il guadagno netto

Grazie all’aumento del tasso medio, i risparmiatori possono beneficiare di un guadagno netto derivante direttamente dall’investimento. Nel caso in cui si dovesse optare per un conto deposito con un vincolo a 12 o 18 mesi, garantisce un guadagno maggiore del 6%. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti di breve durata – con un vincolo di sei mesi – il guadagno netto ha registrato un incremento minimo del 2%. Risultano essere stabili tutti gli altri parametri, con una crescita marginale del deposito minimo richiesto e un leggero calo dell’imposta di bollo media in 2 casi su 3 (dovuto ad un aumento dei conti con imposta di bollo a carico della banca).

Paolo Benazzi, General Manager di SOStariffe.it e ConfrontaConti.it, sottolinea: “in un contesto di forte instabilità per i mercati finanziari, oggi il Conto Deposito rappresenta per i risparmiatori una vera certezza. I dati raccolti dall’Osservatorio ad inizio aprile ci confermano come, nonostante i recenti avvenimenti che hanno colpito il settore bancario, puntare sul Conto Deposito sia una scelta vincente, sia per investimenti di breve durata che per investimenti a lungo raggio, pensati per massimizzare il guadagno“.