Casa in montagna, la domanda cresce del 4,9%: in Italia è Cortina la “regina delle vette”

Agli italiani piace la montagna, una passione che cresce di anno in anno. E a beneficiarne è il mercato immobiliare. A dimostrarlo sono i numeri relativi al turismo che si riferiscono alle località situate in alta quota. Le previsioni sono buone anche per quanto riguarda la settimana bianca di febbraio: la domanda di abitazioni per uso diretto o investimento è cresciuta – nel nostro Paese – del 4,9% rispetto al 2022.

A mettere in evidenza questa tendenza per l’immobiliare in montagna è una ricerca di Abitare Co., che ha rimarcato come nel 2023 siano cresciuti i prezzi al metro quadrato degli immobili nuovi o di recente costruzione. In una delle località di montagna più rinomate in Italia è stato registrato un +5,6%, mentre all’estero è stato registrato un +11,5%. È importante sottolineare, però, che tra l’Italia e gli altri paesi sono presenti delle differenze molto importanti, che portano ad una variazione dei prezzi che possono oscillare intorno al 60%.

Mercato immobiliare: le località più costose

Il mercato immobiliare della montagne vive una fase felice. Ma dove si registrano i prezzi più alti? La regina delle vette di trova in Svizzera: Gstaad, nel Canton Berna, ormai diventata una meta del turismo di lusso in inverno. In questa località i prezzi medi al metro quadrato si attestano intorno ai 31.450 euro, con delle punte che possono sfiorare i 39.300 euro per gli immobili più esclusivi.

Segue St. Moritz in Engadina, che con i suoi 27.450 euro al metro quadrato – con delle punte che possono arrivare a 31.000 euro – si posiziona al secondo posto. Al terzo posto, invece, troviamo la cittadina francese Courchevel 1850 – da molti battezzata come la Montecarlo innevata – dove i prezzi possono oscillare tra i 24.350 euro e i 29.000 euro.

Cosa succede in Italia

Il mercato immobiliare della montagna nel nostro Paese brilla, ma non arriva a vette così alte. Almeno in termini di prezzi. Sono solo tre i territori che sono riusciti a superare i 10.000 euro al metro quadrato. Cortina D’Ampezzo si conferma al primo posto: le meta attira ogni anno personaggi famosi e turisti da tutto il mondo. Per acquistare un immobile si può arrivare a spendere 13.900 euro al metro quadrato, il 6,2% in più rispetto al 2022. In alcuni casi si può arrivare a spendere anche 16.000 euro al metro quadrato.

Il mercato immobiliare brilla anche a Courmayeur, una delle mete sciistiche per eccellenza della Valle d’Aosta: ad attirare i turisti è la qualità delle piste e la vivacità della vita notturna. Mediamente si arriva a spendere 11.500 euro al metro quadrato – il 5,7% in più del 2022 – con dei picchi che possono sfiorare i 15.100 euro al metro quadrato.

Sul podio del mercato immobiliare della montagna si colloca anche Madonna di Campiglio, definita anche come la Perla delle Dolomiti. In questo caso è necessario mettere in conto una spesa intorno ai 10.250 euro al metro quadrato – ossia un +5,1% rispetto al 2022 – con delle punte che possono arrivare a 11.500 euro al metro quadrato.

In montagna, comunque vada, sono disponibili delle località alternative, accessibili a tutte le tasche. Uno dei paesi più rinomati è Livigno, dove i prezzi oscillano tra i 7.000 ed i 10.000 euro (mediamente, comunque, il prezzo medio è più vicino alla fascia più alta: 9.400 euro al metro quadrato). Seguono poi:

Selva di Val Gardena : 8.800 euro al metro quadrato;

: 8.800 euro al metro quadrato; Ortisei: 7.450 euro al metro quadrato.

Tra i 5.000 ed i 7.000 euro troviamo molti luoghi distribuiti un po’ ovunque sull’arco alpino:

Cervinia : 5.700 euro al metro quadrato;

: 5.700 euro al metro quadrato; Ponte di Legno : 6.250 euro al metro quadrato;

: 6.250 euro al metro quadrato; Bormio : 6.950 euro al metro quadrato;

: 6.950 euro al metro quadrato; Sestriere: 6.650 euro al metro quadrato..

Scendendo ancora un po’ con i prezzi troviamo: