Caro voli a Natale: prezzi schizzano anche del 1.000% per stare in Italia, Sicilia tra le tratte più costose

A Natale si risparmia di più prenotando un volo per Londra o Parigi piuttosto che tornare in Sicilia: un volo Roma-Londra a 92 euro contro un Milano-Catania a 389 euro, quasi 300 euro in più. Il biglietto per andare in Sicilia per le vacanze di fine anno, in sostanza, costa oltre quattro volte tanto il biglietto per andare nel Regno Unito. A metterlo in evidenza una nuova indagine realizzata da Altroconsumo. Ma non sono gli unici aumenti che l’associazione ha rilevato, analizzando i prezzi dei voli andata e ritorno in partenza da Milano e Roma verso 12 destinazioni, sia nei periodi festivi sia in quelli ordinari, con un totale di 500 tariffe monitorate.

Le tratte più costose: Sicilia la più penalizzata

I costi dei voli nel periodo delle vacanze natalizie, evidenzia Altroconsumo, “possono raggiungere aumenti sproporzionati rispetto alla bassa stagione, in particolare per le destinazioni più “sensibili” per i rientri in famiglia e la mancanza di altri collegamenti comodi, come nel caso delle isole e altre regioni del Sud”.

La Sicilia risulta essere la regione più svantaggiata. Il caso più emblematico riguarda il volo da Milano a Catania, con un costo medio di 34 euro a metà gennaio che schizza a 389 euro nel periodo natalizio, segnando un aumento del 1.031%, ovvero undici volte tanto. Per una famiglia di tre persone, il costo del volo nello scenario natalizio raggiunge i 1.284 euro, pari a un incremento del 653% rispetto ai 171 euro del periodo di media stagione, che include alcune vacanze scolastiche di Carnevale (febbraio-marzo 2025).

Le tratte più costose per il periodo natalizio vedono in cima la già citata Milano-Catania a 389 euro, seguita da Milano-Palermo a 357 euro, Milano-Bari a 324 euro e Milano-Napoli a 317 euro. Sotto la soglia dei 300 euro si collocano invece Milano-Roma a 299 euro, Roma-Napoli a 289 euro e Milano-Lamezia Terme a 272 euro. Anche per Calabria, Campania e Puglia i voli risultano particolarmente cari, con differenze significative rispetto alla bassa stagione. Situazione simile per la Sardegna, dove i prezzi dei voli si mantengono elevati, pur mostrando variazioni più contenute rispetto ai periodi non festivi. Il confronto con l’estero

Viaggiare verso l’estero risulta decisamente più economico: Roma-Londra costa 92 euro (93 euro da Milano), Roma-Barcellona 110 euro, Milano-Barcellona 133 euro, e Roma-Parigi 152 euro. Nel confronto tra i voli verso capitali europee (come Amsterdam, Barcellona, Londra e Parigi) e quelli nazionali, il divario è netto e penalizza chi viaggia in Italia durante il periodo natalizio. I prezzi dei voli internazionali raddoppiano in media rispetto alla bassa stagione, ma quelli nazionali possono triplicare. Secondo Altroconsumo, il costo medio per raggiungere le capitali europee è di 149 euro, contro i 246 euro per i voli nazionali, con una differenza del 65%.

“Nonostante la maggiore domanda di voli durante le feste, le differenze di prezzo per alcune tratte nazionali e verso le isole sono eccessive e ingiustificate”, osserva Altroconsumo, che ha deciso di inviare i risultati della ricerca all’Antitrust, come già fatto l’anno scorso.

Aumenti anche per i treni, ma sono comunque più conveniente degli aerei

L’indagine confronta i prezzi di alcuni voli andata e ritorno con quelli delle corrispondenti tratte in treno tra Milano, Roma e Napoli, per verificare se anche i treni subiscono forti rincari durante il periodo natalizio e quale mezzo risulti più conveniente nelle festività. Come per i voli, anche i treni registrano aumenti significativi a Natale e Capodanno rispetto a gennaio, raggiungendo cifre elevate nei giorni clou dei rientri. Il caso più critico riguarda la tratta Milano-Napoli, con una differenza del 126%: 172 euro durante le festività contro 76 euro in bassa stagione.

Tuttavia, in alta stagione il treno si è rivelato sempre più conveniente rispetto all’aereo: ad esempio, sulla tratta Milano-Roma, a Natale il volo costava 299 euro contro i 129 euro del treno, con una differenza del 131%, pari a 170 euro in più. In bassa stagione, invece, la situazione può ribaltarsi: lungo la tratta Milano-Napoli, il prezzo medio del volo era di 42 euro contro i 76 euro del treno. Va però considerato che il costo del volo potrebbe non includere un bagaglio come un trolley, da pagare eventualmente a parte.