Buoni fruttiferi postali per i minorenni, al via: come funzionano, durata e rendimenti

I buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni hanno fatto il loro debutto ieri 20 febbraio. Poste italiane ha distribuito sul mercato un prodotto – emesso da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano – rivolto ai più giovani, con un’età compresa tra 0 e 16 anni.

Per i buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni non sono previsti dei costi per la sottoscrizione e il rimborso, con l’unica eccezione per gli oneri fiscali. Il rendimento può arrivare fino al 6%.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e scopriamo le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni.

Buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni

Poste italiane ha lanciato sul mercato dei nuovi buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni. I nuovi prodotti sono destinati ai ragazzi con un’età compresa tra zero e sedici anni e mezzo. Il buono può essere regalato da chiunque – quindi genitori, parenti, nonni o amici. Gli interessi vengono maturati fino al compimento della maggiore età del ragazzo a cui il buono risulta essere stato intestato.

È necessario sottolineare che nel momento in cui il ragazzo compie 18 anni il buono diventa infruttifero. Nel caso in cui non dovesse essere rimborsato cade in prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza: quindi devono essere incassati obbligatoriamente prima del compimento dei 28 anni dell’intestatario. È possibile richiedere, in ogni caso, il rimborso anticipato, che viene effettuato su autorizzazione del Giudice Tutelare. In questo caso si ha diritto alla restituzione del capitale investito. Il rimborso può avvenire non prima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e vengono corrisposti gli interessi maturati fino a quel momento.

Nel caso in cui i buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni dovessero essere rimborsati anticipatamente, prima del compimento del diciottesimo anno, viene applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,50%.

Il rendimento annuo lordo del prodotto è condizionato dall’età del minore al momento della sua sottoscrizione. Può arrivare fino al 6%. (La scheda di sintesi)

La durata massima dell’investimento

Risulta essere variabile anche la durata massima dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni. Che risulta essere condizionata dall’età del minore alla data in cui viene effettuata la sottoscrizione.

Non ci sono tagli minimi per questo tipo di investimento: il piccolo risparmiatore può sottoscrivere anche delle somme esigue, partendo anche da 50 euro. L’importo massimo sottoscrivibile, da parte dello stesso soggetto e nel corso della stessa giornata, è pari a 1 milione di euro.

Il sottoscrittore di questi buoni fruttiferi postali ha diritto ad una tassazione agevolata pari al 12,50%. Il prodotto, inoltre, risulta essere esente dall’imposta di successione.

Ricordiamo che i buoni fruttiferi postali vengono emessi direttamente dalla Cassa Depositi e Prestiti e che, soprattutto, sono garantiti dallo Stato. Vengono collocati esclusivamente da Poste Italiane. La restituzione del capitale investito viene sempre garantita. Il titolare ha sempre la possibilità di richiedere la restituzione del capitale con gli interessi maturati.

Buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni: quanto rendono

Come abbiamo anticipato in precedenza i buoni fruttiferi postali hanno un rendimento che varia a seconda dell’età del sottoscrittore. Il rendimento parte dalla data di sottoscrizione e permette di far maturare degli interessi fino al compimento dei diciotto anni del titolare. Ma vediamo nel dettaglio quanto rendono questi buoni fruttiferi postali alla fine di ogni periodo di possesso.