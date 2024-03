Bonus nido 2024 al via: i contributi e come fare domanda

Da oggi è possibile presentare le domande per il Bonus nido 2024. Questa informazione è stata comunicata dall’Inps, che fornisce indicazioni dettagliate su come presentare la richiesta e specifica chi ha diritto a tale beneficio, includendo anche alcune simulazioni. I genitori che intendono richiedere il Bonus nido possono procedere con la presentazione della domanda seguendo le istruzioni fornite dall’Inps.

I genitori di bambini nati nel 2024, che abbiano un altro figlio di età inferiore ai 10 anni e un Isee minorenni valido fino a 40.000 euro, possono beneficiare di un Bonus nido per il pagamento della retta, qualora il bambino frequenti la struttura. Il bonus è fino a 3.600 euro all’anno, suddiviso in dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro.

Le cifre in breve

Per i genitori con i figli nati nel 2024 con fratelli inferiori ai 10 anni spettano:

3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 eur o) con Isee fino a 40.000 euro

(dieci o) con 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro ) con Isee superiore a 40.000 euro .

(dieci ) con . L’importo massimo di 1.500 euro spetta anche a chi non è in possesso di Isee minorenni o a chi presenta domande non corrette o con omissioni

Per i genitori con i figli inferiori ai 3 anni

un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro ) con I see fino a 25.000,99 euro

(dieci ) con I fino a un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro ) con Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro

(dieci ) con Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: Isee minorenni sopra i 40mila euro, assenza di Isee minorenni, Isee con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, Isee discordante, Isee minorenni non calcolabile.

Il contributo è stato inoltre aumentato rispetto agli anni passati. L’anno passato, infatti, il bonus era di 270 euro mensili per le famiglie con un Isee inferiore ai 25.000 euro, di 227 euro per quelli con un Isee fino ai 40.000 euro e infine di 137 per quelli sopra i 40.000.

Il contributo per bambini affetti da patologie croniche

Oltre al Bonus asili nido, è previsto un contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, destinato ai bambini di meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Questa prestazione è concessa per ogni figlio di età inferiore ai 36 mesi. Nel caso in cui il bambino compia tre anni nel corso del 2024, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Come fare domanda

La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, ed è compito del genitore o del soggetto affidatario del minore effettuare tale procedura. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente in forma telematica tramite uno dei seguenti canali: il portale web dell’istituto, utilizzando gli appositi servizi disponibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi; oppure attraverso gli istituti di patronato, sfruttando i servizi offerti dagli stessi.

In particolare, il servizio online per la presentazione della domanda, denominato “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, è accessibile dal sito dell’Istituto, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”.

I due contributi

Nel momento in cui si presenta la richiesta, è necessario specificare a quale dei due contributi si intende accedere: per quello relativo al Bonus nido oppure il contributo destinato a bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Nel caso si desideri usufruire del contributo per più minori, è obbligatorio presentare una domanda separata per ciascuno di essi.

Per quanto riguarda la richiesta di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, è necessario allegare un’attestazione rilasciata da un pediatra di libera scelta, che confermi l’incapacità del bambino a frequentare gli asili nido per l’intero anno a causa di una grave patologia cronica.

La documentazione delle spese, fondamentale per procedere alla liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025, indipendentemente dalla tipologia di contributo richiesta. Questa operazione deve avvenire esclusivamente tramite il servizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, utilizzando la funzione “Allegare documenti di spesa” disponibile sul sito dell’Istituto, oppure tramite il servizio “Bonus nido” presente nell’applicazione “Inps mobile”.