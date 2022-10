Bonus genitori separati: come fare domanda per il contributo da 800 euro al mese

Il decreto attuativo del Bonus genitori separati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sono stati decisi, ufficialmente, quali siano requisiti e regole per poter accedere al contributo da 800 euro al mese – erogabili per un massimo di dodici mensilità -, che è destinato ai genitori lavoratori divorziati o separati. Per poter ottenere questo particolare contributo, i diretti interessati devono aver cessato, sospeso o ridotto la propria attività lavorativa.

Con la pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale, mercoledì 26 ottobre 2022, del Decreto attuativo del bonus genitori separati è stato compiuto l’ultimo passaggio necessario perché potesse prendere il via la fase di presentazione della domanda per accedere al contributo. Il sussidio serve per garantire il mantenimento dei figli minori.

Bonus genitori separati: chi ne ha diritto

Il bonus genitori separati viene erogato all’ex coniuge che ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento. Il sussidio ha le seguenti caratteristiche:

è pari al valore dell’assegno di mantenimento non versato , che il ricevente ha diritto a ricevere;

l’importo massimo erogabile è pari a 800 euro al mese , quindi a 9.600 euro l’anno;

viene erogato per un numero massimo di dodici mensilità;

il contributo viene finanziato con un fondo che ha in dotazione 10 milioni di euro per il 2021 e il 2022. Il sussidio viene riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse.

Il bonus genitori separati del valore di 800 euro viene erogato a quanti devono provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori. Il contributo può essere richiesto anche quando ci sono dei figli maggiorenni conviventi, portatori di handicap gravi. Il richiedente non deve aver ricevuto l’assegno di mantenimento, perché l’ex partner è stato inadempiente nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022, quando era in vigore lo stato di emergenza Covid.

I requisiti per poter accedere al contributo

Il Decreto Attuativo del bonus genitori separati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, chiarisce anche quali siano i requisiti per poter presentare la domanda per ottenerlo. Eccoli:

nel corso dell’anno in cui viene richiesto il contributo, è necessario avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro ;

possono riceverlo i genitori tenuti a pagare gli alimenti, che si sono ritrovati con la propria attività lavorativa ridotta o sospesa dall’8 marzo 2020. La sospensione deve avere avuto una durata minima di novanta giorni ed aver comportato un calo del reddito pari ad almeno il 30% rispetto a quello percepito nel corso del 2019.

Quanti, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022, abbiano percepito anche solo parzialmente l’assegno di mantenimento non possono presentare la domanda per ricevere il bonus genitori separati.

Attualmente non sono ancora state rese note le modalità attraverso le quali è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo. Modi e tempi per la presentazione delle richieste verranno rese note con un apposito avviso, che verrà pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà a verificare il rispetto dei requisiti reddituali, incrociando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate con quelli in mano ai vari uffici giudiziari, che hanno determinato l’ammontare dell’assegno di mantenimento.