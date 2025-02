Bonus bollette, come risparmiare su luce e gas (anche senza avere i requisiti)

Anche per il 2025 ci sarà il bonus sociale luce e gas, l’agevolazione, che garantisce uno sconto variabile sulle bollette. È stata confermata nella Manovra 2025, che peraltro mantiene invariati requisiti, soglie Isee e modalità di richiesta, confermando le stesse condizioni già in vigore nel 2024.

Tuttavia, anche per chi non può accedere a questa agevolazione, ci sono altre soluzioni per risparmiare, con potenziali risparmi annuali fino a 360 euro, spiega l’Osservatorio di Switcho. Una possibile mossa? Il cambio di fornitore, che potrebbe essere l’asso nella manica dei consumatori esclusi dal bonus e che potrebbe portare grossi risparmi ai cittadini.

Di cosa si tratta il bonus sociale

Il bonus sociale per disagio economico, valido per le utenze di luce, gas e acqua, è destinato alle famiglie con un Isee inferiore a 9.530 euro, oppure fino a 20mila euro in presenza di almeno quattro figli a carico. L’agevolazione viene applicata automaticamente in bolletta, previa presentazione della Dsu per il calcolo dell’Isee. Gli importi variano in base alla composizione del nucleo familiare, mentre il bonus gas per il riscaldamento dipende anche dalla zona climatica di residenza.

Oltre a questo, esiste il bonus elettrico per disagio fisico, rivolto a chi utilizza apparecchiature elettromedicali indispensabili per la sopravvivenza, senza limiti di Isee. Per ottenerlo, è necessario presentare domanda presso il Comune o un Caf, allegando un certificato Asl che attesti la condizione di salute. L’importo annuale del bonus varia tra 168 euro e 544 euro, in base alla potenza del contatore e al consumo aggiuntivo richiesto dai dispositivi medici.

Quanto si può risparmiare

Ma oltre al bonus sociale, esistono altre vie per ridurre la spesa energetica? Per Switcho si, per esempio cambiare fornitore.

Il risparmio annuo sulle bollette di luce e gas può variare in base al numero di componenti del nucleo familiare e ai relativi consumi energetici. Per una famiglia composta da una o due persone, con un consumo medio di 1.590 kWh di elettricità e 638 Smc di gas, il risparmio ottenibile passando a un’offerta più conveniente è di circa 110 euro per la luce e 150 euro per il gas, per un totale di 260 euro all’anno. Nel caso di un nucleo familiare di tre o quattro persone, con un consumo di 2.330 kWh di elettricità e 1.036 Smc di gas, il risparmio annuo aumenta a 147 euro sulla luce e 213 euro sul gas, raggiungendo 360 euro complessivi. Infine, per famiglie con più di quattro componenti, che mediamente consumano 3.255 kWh di elettricità e 1.442 Smc di gas, il risparmio può arrivare fino a 204 euro per la luce e 277 euro per il gas, per un totale di 481 euro all’anno.

“Effettuare uno switch di luce e gas passando a una delle migliori offerte presenti ad oggi sul mercato libero – spiega Redi Vyshka, COO e co-founder – spesso permette di abbassare i costi delle bollette, arrivando in alcuni casi a ottenere risparmi che hanno poco da invidiare agli importi del bonus stesso. Considerando una famiglia di 3-4 persone dotata di un’offerta luce e gas in linea con la media di mercato, ad esempio, abbiamo stimato che è possibile risparmiare circa 360 euro all’anno”. Un risparmio potenziale, che potrebbe aumentare con il crescere dei consumi: più elevati sono i consumi, più diventa fondamentale scegliere un’offerta energetica vantaggiosa.

Il cambio di fornitore è un’operazione gratuita e accessibile a tutti gli intestatari di contratti di energia elettrica o gas. Se da un lato è già stato evidenziato il vantaggio per chi non beneficia di bonus, è importante sottolineare che, in alcuni casi, anche i clienti vulnerabili che usufruiscono del bonus sociale possono ottenere un ulteriore risparmio scegliendo un’offerta più conveniente.

Per diversi mesi le offerte del mercato libero non sono state più convenienti rispetto alle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, riservato ai clienti vulnerabili. Con il 2025, però, la situazione è cambiata: “attualmente esistono alcune offerte luce e gas che possono garantire un risparmio, anche se la scelta va valutata caso per caso in base ai consumi della famiglia”, spiega Vyshka.