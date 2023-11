Si avvicina, anche in Italia, a grandi passi il Black Friday.

Tradizionalmente questa giornata, almeno negli Stati Uniti d’America, cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving), che viene festeggiato il quarto giovedì del mese di novembre.

In questa giornata partono gli acquisti dei regali di Natale e le relative promozioni, che permettono di risparmiare.

In Italia è possibile iniziare a risparmiare prima.

Come ogni anno gli italiani colgono l’occasione per approfittare di promozioni ed offerte che permettono di risparmiare su alcuni acquisti necessari, che sono stati rimandati nel corso dell’anno.

Nel 2023 è possibile ancora massimizzare i risparmi usufruendo di incentivi e bonus, che sono ancora in vigore.

Bonus mobili ed elettrodomestici.

Per sfruttare al massimo le promozioni del Black Friday, i consumatori hanno la possibilità di usufruire – sarà possibile farlo anche nel 2024 – del bonus mobili ed elettrodomestici, che permette di ottenere uno sconto del 50%, su una spesa massima fissata in 8.000 euro (attenzione che dal prossimo anno questo limite scende a 5.000 euro).

Possono ottenere la detrazione quanti acquistano mobili e grandi elettrodomestici, che devono essere utilizzati per arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.

Ricordiamo che il limite di spesa è fissato per ogni singola unità immobiliare, comprese le pertinenze. O alla parte comune dell’edificio, che è oggetto di ristrutturazione.

Nel caso in cui il contribuente stia effettuando dei lavori di ammodernamento su più immobili, ha la possibilità di beneficiare di un bonus diverso per ognuno di essi.

Altro bonus relativo alla casa è quello sui condizionatori, che permette di ottenere una detrazione che oscilla tra il 50% ed il 65%, sia per l’acquisto di un nuovo dispositivo, che per la sostituzione di un impianto datato con uno a pompa di calore ad alta efficienza energetica.

Il nuovo condizionatore deve essere di una classe energetica migliore rispetto al precedente. Questa agevolazione, però, scade il 31 dicembre 2023.

La percentuale di sconto, che può essere ottenuto in fase di dichiarazione dei redditi, varia a seconda dell’intervento che viene realizzato. E soprattutto dal tipo di condizionatore che viene acquistato.

Come sfruttare al meglio il Black Friday

È possibile associare il Black Friday al bonus bicicletta. Questa, purtroppo, non è un’agevolazione prevista a livello nazionale.

A decidere se applicare o meno l’incentivo sono le Regioni.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati molti gli enti locali che hanno deciso di aderire a questa agevolazione: in molti casi, però, non è stata rinnovata una volta che sono scaduti i termini.

Da segnalare la posizione presa dall’Emilia Romagna, sul cui portale ufficiale si legge che chi abbia acquistato una bicicletta o una cargo bike a pedalata assistita (per la bici dal 7 agosto e per la cargo bike dal 20 settembre 2023) fino al 1° luglio 2025 ha la possibilità di presentare una richiesta di contributo alla regione.

Bonus occhiali

Grazie al bonus occhiali è possibile usufruire di un contributo pari a 50 euro.

L’agevolazione può essere richiesta una sola volta da ogni membro della famiglia con un Isee inferiore a 10.000 euro.

È possibile accedere a questa agevolazione fino al 31 dicembre 2023.

Purtroppo i fondi a disposizione risultano essere in esaurimento.

Non è possibile, in questo momento, chiedere il rimborso per occhiali che siano già stati fatti, ma solo per quelli che verranno fatti entro la fine dell’anno.

Bonus cultura

Durante il Black Friday è possibile sfruttare il bonus cultura da 500 euro, grazie al quale è possibile acquistare libri con lo sconto.

Ricordiamo che questa agevolazione non permette di acquistare altri beni come smartphone o personal computer, al contrario di quanto accade con la Carta Docente.

Anche quest’ultima ha un valore pari a 500 euro, ma è destinata unicamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato nelle scuole statali.