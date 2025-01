Bitcoin: parte il master del Politecnico di Torino, aziende alla ricerca di ingegneri e sviluppatori

E’ febbre da Bitcoin dopo che la criptovaluta per eccellenza è arrivata a sfondare il tetto dei 100mila dollari, arrivando a segnare oltre $108mila negli ultimi giorni, grazie soprattutto all’assist della partenza ufficiale del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca.

Dagli USA al’Ue è Bitcoin mania

E proprio da Oltreoceano arriva la notizia per cui l’amministrazione a stelle e strisce starebbe valutando di inserire i Bitcoin fra le proprie riserve strategiche. Ma c’è fermento anche in Europa dove da gennaio è entrato in vigore il regolamento UE MiCAR (Markets in Cripto-Assets Regulation) per garantire maggiore protezione per gli investitori e una maggiore stabilità e trasparenza del mercato delle criptovalute.

Tra le conseguenze dirette di questo exploit delle criptovalute, la domanda di ingegneri e sviluppatori in grado di guidare e innovare i progetti basati su questi sistemi distribuiti cresce da parte di startup e grandi aziende in diversi settori – dal Fintech alle banche, dalla cybersecurity a settori industriali più tradizionali.

Nasce in Italia il percorso formativo per sviluppatori di Bitcoin

Per intercettare questa domanda di figure professionali specializzate, la Scuola di Master del Politecnico di Torino e Plan ₿ Network, piattaforma internazionale che fornisce strumenti e contenuti educativi dedicati alla tecnologia di Bitcoin, lanciano il primo percorso formativo per sviluppatori Bitcoin

Neolaureati o giovani lavoratori che già possiedono una base nel settore dello sviluppo software e vogliono ottenere una profonda competenza nei campi trasformativi di queste tecnologie sono i destinatari del percorso. Obiettivo è sviluppare profili professionali in grado di soddisfare le richieste di un mercato dinamico e proporsi a startup, medie imprese e multinazionali come sviluppatori Bitcoin, esperti in crittografia, consulenti per aziende, cybersecurity specialist e project manager di settore.

Gli studenti che partecipano al percorso formativo potranno comprendere la crittografia alla base della tecnologia blockchain e delle criptovalute, con particolare attenzione al Bitcoin, esplorando al contempo le tecnologie fondamentali che stanno trasformando l’interazione con il denaro digitale e le reti decentralizzate. Oggetto dell’offerta formativa, in lingua inglese, è l’acquisizione di competenze pratiche e avanzate necessarie a sviluppare applicazioni e soluzioni innovative, subito spendibili in azienda.

Durante il corso gli studenti realizzeranno anche dei project work specifici legati a problemi reali proposti da alcune delle più importanti aziende del settore. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 febbraio e verranno attribuite tre borse di studio per merito, che ridurranno di due terzi i costi di iscrizione al programma.

“Il corso rappresenta un’opportunità unica per ottenere competenze altamente specializzate nell’ambito della tecnologia Bitcoin, con una solida comprensione dei sistemi decentralizzati e dei principi di crittografia che la fondano – aggiunge Danilo Bazzanella, coordinatore del corso e docente in crittografia, blockchain e criptoeconomia al Politecnico di Torino. “L’obiettivo è formare professionisti tra i più innovativi oggi in Italia, capaci di navigare con sicurezza nello scenario tecnologico di Bitcoin, per contribuire attivamente allo sviluppo di progetti e di soluzioni basate su lightning network. Vogliamo preparare sviluppatori in grado di innovare un contesto in continua trasformazione”.